Pääkirjoitus: Itäraja ei ole kokonaan kiinni – Hallituksen ja viranomaisten kiinnitettävä huomiota Etelä-Karjalan koronariskeihin

Etelä-Karjalan rauhallinen uni pandemian suhteen päättyi torstaina, kun 2,5 kuukauden jälkeen havaittiin uusi koronavirustartunta. Uutinen ei ollut yllättävä. Tartuntojen määrä Suomessa on ollut nousussa jo useita viikkoja. Silti se oli konkreettinen muistutus siitä, että jokaisen meistä on syytä olla hereillä tartunnan levittämisen suhteen.

Viime torstaina myös koko maan koronatartuntojen päivittäislukema nousi yli 40:n. Vielä ei olla kevään luvuissa. Määrä oli silti yli kaksinkertainen lähiaikojen lukuihin, jotka nekin ovat olleet isompia kuin keskikesän erittäin vähäiset tartuntaluvut.

Tilanne on erityisen herkkä nyt, kun koulut alkoivat ja matkustaminen on edelleen sallittua moniin maihin. Etelä-Karjalassa oman jännitteensä tuo itäraja. Teollisuuden kuljetukset Venäjän rajan yli kulkevat edelleen, ja paikallisesti huolta herättää taudin kulkeminen esimerkiksi rekkakuskien mukana. Tästä ei vielä onneksi ole merkkejä.

Samaan aikaan on syytä muistaa, että alueella asuu paljon ihmisiä, joilla on Venäjän kansalaisuus ja siksi oikeus liikkua maasta toiseen. Venäjä on riskimaa ja kahden viikon karanteenisuositus koskee myös rajan yli liikkuvia Venäjän tai molempien maiden kansalaisia. On kuitenkin pelko, että esimerkiksi kielimuuri ja erilaiset käytännöt rajan eri puolilla vähentävät suosituksen noudattamista.

Matkustaminen maasta toiseen on nyt erityinen riski. Jos sitä kuitenkin tehdään ja karanteenia ei noudateta, työyhteisöissä ja koulumaailmassa uhka viruksen leviämisestä isoihin yhteisöihin maakunnassa on erittäin suuri.

Suomen hallituksen ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mutta myös paikallisten toimijoiden tulisikin tehdä kaikkensa, jotta kaakkoisen Suomen erityistilanne tulisi huomioitua. Ihmisten turvallisuus pitää varmistaa niin monikielisellä valistamisella kuin tarvittaessa sanktioillakin.