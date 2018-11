Pääkirjoitus: Naton suurharjoitus lähentää Suomea entisestään sotilasliittoon

Norjan rannikolla on meneillään Naton suurharjoitus Trident Juncture. Siinä harjoitellaan tilannetta, jossa vieras valta tekee maihinnousun Keski-Norjaan. Kylmän sodan aikojen jälkeen kyseessä on Naton suurin sotaharjoitus. Siihen osallistuu yhteensä noin 50 000 sotilasta 29 Nato-maasta sekä lisäksi Suomesta ja Ruotsista. Suomesta on mukana 600 sotilasta.

Suomen näkyvä osallistuminen harjoitukseen on herättänyt jälleen keskustelun siitä, ollaanko taas ottamassa uusi askel kohti Nato-jäsenyyttä ilman poliittista päätöstä. Sotilaat sanovat, ettei jäsenyys toteudu, vaikka kuinka harjoiteltaisiin yhdessä, mutta kysymys on silti aiheellinen.

Suomi on aikaisemmin useastikin osallistunut Nato-johtoisiin harjoituksiin, mutta tilanne on nyt muuttunut. Trident Juncturessa suomalaisjoukot harjoittelevat sekä avun vastaanottamista että antamista, joka tuli mahdolliseksi lainmuutoksen myötä. Avun antamisen harjoittelu Natolle on skenaariona jotakin muuta kuin oman osaamisen kohottaminen. Suomi on myös mukana useammassa tehtävässä kuin ennen.

Naton norjalainen pääsihteeri Jens Stoltenberg muotoili harjoituksen alussa, että ”tämä on hyvä Suomella ja hyvä Natolle, koska voimme toimia yhdessä, suojella toisiamme ja auttaa toisiamme”. Ruotsin entisen pääministerin Carl Bildtin mukaan kyseessä on jo Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuuden loppu. Näin pitkällä ei vielä olla, mutta asetelmassa on paljon uutta. Suomi ja Ruotsi ovat yhä läheisemmässä suhteessa Natoon ilman sen antamia turvatakuita. Stoltenbergin sanoin, Nato ja Suomi voivat päättää toimia yhdessä, mutta mitään velvoitetta ei ole.

Markku Kumpunen

