Pääkirjoitus: Kuntapäättäjillä edessään hankala syksy — Etelä-Karjalan kunnissa väläytellään jo irtisanomisia

Lappeenrannan kaupunki julkaisi perjantaina kaupungin puolivuosikatsauksensa taloustietoja. Alkuvuoden perusteella tilinpäätös on jäämässä alijäämäiseksi noin 11,5 miljoonaa euroa.

Imatran kaupunki puolestaan julkaisi perjantaina tiedotteen ensi vuoden talousarvion laadinnan käynnistämisestä.

Kaupunginjohtaja Kai Roslakan mukaan mitkään säästökeinot eivät ole poissuljettuja. Tämä voi tarkoittaa myös henkilöstövaikutuksia.

Myös Lemin kunta kertoi alkuviikosta, että se käynnistää yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa kymmenen hengen irtisanomisiin.

Etelä-Saimaan tekemä soittokierros Etelä-Karjalan kuntiin kertoi veropaineista eri puolilla maakuntaa. Nämä kaikki viestit kertovat kuntatalouksien vaikeuksista ja kuntapäättäjien edessä olevasta hankalasta syksystä.

Vaikeuksia kuntatalouden tasapainottamiselle ovat tuoneet valtionosuuksien leikkaukset, joihin kunnilla on ollut vaikeuksia reagoida.

Mutta taustalla on muitakin syitä. Sote-menojen osuus kuntien budjeteista on noin 60 prosenttia. On selvää, että tuo osuus ei voi kasvaa, vaikka esimerkiksi Etelä-Karjala sosiaali- ja terveyspiiri Eksotella on juuri nyt vaikeaa taloutensa kanssa.

Kun kuntien omille toimille jäävä osuus on 40 prosenttia menoista, pelivara on pieni. Varsinkin kun siihen sisältyy paljon lakisääteistä palvelutuotantoa esimerkiksi lasten ja nuorten sivistyspalveluissa.

Kuntien on pakko edelleen järkeistää toimintaansa ja kehittää uusia taloudellisesti kestävämpiä toimintatapoja. Valtion on huolehdittava siitä, että uusia vastuita ei ilman mukana seuraava rahoitusta siirry kunnille.