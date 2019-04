Pääkirjoitus: Tyytyväinen työntekijä jaksaa pidempään ja sairastaa vähemmän

Pian alkavan uuden vaalikauden erääksi tärkeimmäksi tavoitteeksi on asetettu työllisyysasteen nostaminen jopa 80 prosenttiin. Sen saavuttamiseksi tarvitaan työurien jatkamista niin alusta, lopusta kuin keskeltäkin. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijoiden nopeampaa valmistumista, eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä sekä työttömien ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien saamista töihin.

Olennaista onnistumisessa on myös se, miten jo työelämässä olevat saadaan jaksamaan ja viihtymään työssään. SAK:n maanantaina julkistaman työelämäbarometrin mukaan työntekijöiden tyytymättömyys mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman työnsä järjestämiseen on lisääntynyt. Kyselyyn vastanneista yhä useampi on tyytymätön siihen, miten työt työntekijöiden kesken jaetaan sekä missä järjestyksessä, missä tahdissa ja millä menetelmillä ne tehdään. Työn mielekkyys on vähentynyt.

Myös työnantajien luulisi olevan huolestuneita tilanteesta. On selvää, että jos työtyytyväisyys on korkealla tasolla, työntekijä jaksaa paremmin, jatkaa pidempään työelämässä ja sairastaa vähemmin, jolloin tuloksellisuuskin lisääntyy. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen kääntyi jälleen kasvuun, mikä osittain johtuu eläkeiän noususta, jolloin kaikki eivät enää jaksa mukana.

Kyse on esimiestyöstä ja kunkin työpaikan ilmapiiristä. Jos työntekijät haluavat lisätä vaikutusvaltaa työpaikallaan, niin paikallinen sopiminen voisi olla siihen yksi ratkaisu. Jos jotakin antaa, niin jotakin voi myös saada. Tosin Ylen tuoreessa kyselyssä paikallinen sopiminen ei saanut enemmistön kannatusta, koska luottamusta ei ole.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi