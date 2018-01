Pääkirjoitus: Kylmä kyyti vältetään synnytyksillä ja työpaikoilla

Monenlaiset uhat odottavat tulevaisuudessa Etelä-Karjalaa. Maakuntajohtajan mukaan tuho on taattu, jos pitkään väännetty maakuntauudistus ei toteudu. Edessä on yhdistyminen isompiin hallinnollisiin alueisiin ja sitä kautta synkkä tulevaisuus.

Alueen kansanedustajat ovat asiasta monta mieltä. Osan mielestä maakuntauudistus päinvastoin vie alueelta itsenäisyyttä ja sitä kautta menestymisen mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että uudistus joka tapauksessa runnotaan läpi. Se ei kuitenkaan vielä ratkaise mitään. Etelä-Karjala on yksi pienimmistä tulevista 18 maakunnasta. Näyttöjä pärjäämisestä tarvitaan myös uudistuksen jälkeen. Suurempien hallinnollisten alueiden puolesta puhuu tälläkin hetkellä moni asiantuntija ja poliitikko.

Naapurimaakunnissa kuuluu jo yhteistyökutsuja yli rajojen. Esimerkiksi Imatralta Kouvolan kaupunginjohtajaksi lähtenyt Marita Toikka on väläytellyt läheisempää yhteistyötä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan välille.

Lähtökohtaisesti lappeenrantalaiselle, luumäkeläiselle tai parikkalalaiselle on ihan sama, missä hänen hallintoaan pyöritetään. Olennaista on, onko työtä ja palveluja.

Maakuntauudistuksesta riippumatta Eksoten asema on onneksi vahva. Maakunnan väestökehitys on huolestuttavaa, ja esimerkiksi synnytysten määrä Etelä-Karjalassa on laskenut alle tuhannen vuodessa. Silti sairaalapalveluja lähivuosina takaavat jo tehdyt uudistukset ja maantieteellinen sijainti.

Kävi maakuntauudistuksessa miten vain, Etelä-Karjalan pitää saada perustekijät kuntoon: työpaikat ja väestökehitys. Pelkkä hallinnollinen uudistus ei siihen vielä riitä.

Eeva Sederholm

eeva.sederholm@esaimaa.fi