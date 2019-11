Pääkirjoitus: Rakuunamäeltä kuuluu jupinaa hitaasti etenevästä kaavoituksesta — Arvokas alue keskustassa on silti hyvä suunnitella huolella

Rakuunamäen vanhojen kiinteistöjen myynti on edennyt vauhdilla.

Alueelle on jo noussut uutta yritystoimintaa ja lisää on vireillä. Vanhoihin kasarmeihin on tulossa myös asuntotuotantoa, joten uusia asukkaitakin on luvassa.

Syksyn aikana Rakuunamäeltä on kuulunut myös jupinaa. Uusien omistajien kärsivällisyys on ollut koetuksella, sillä kaavatyö on ottanut aikansa.

Osa yrittäjistä sanookin suoraan, että alueen vahvistamaton asemakaava hidastaa heidän suunnitelmiensa toteutumista.

Yrittäjät odottivat, että kaava on valmis viimeistään syksynä. Nyt näyttää siltä, että pinna venytetään ainakin ensi keväälle.

Yrittäjien murheita on hyvä kuulla. Kun he ovat tehneet aikoinaan ensimmäisiä ostopäätöksiään vuoden 2018 lopulla, asemakaavan valmistuminen vuoden 2020 keväällä kuulostaa pitkältä ajalta.

Yrittäjillä ja sijoittajilla on paljon rahaa kiinni kiinteistöissä ja osa haluaa päästä jalostamaan vanhoja kasarmeja mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Asia ei silti ole mustavalkoinen. Rakuunamäelle sijoittaneet ovat nähneet paikan ainutlaatuisuuden ja tunnistaneet sen osana Lappeenrannan historiaa ja varuskuntaperinteitä.

Myös tekeillä oleva asemakaava haluaa kunnioittaa samoja asioita ja on vain hyvä, että se toteutetaan huolella.

Tämä näkyy nyt nopeisiin liikkeisiin ja päätöksentekoon tottuneiden yrittäjien ja toisaalta kaavatyöhön liittyvien aikaa vievien yksityiskohtien törmäämisenä.

Kritiikkiä keskusta-alueen kaavoituksen etenemisestä on kuultu aiemminkin. Esimerkiksi Pormestarinkorttelin kaava otti aikansa ja elinkeinoelämän puolelta ehti kuulua jo tuskaisia kommentteja.

Lappeenrannan kaupungin on hyvä kuulla rakentava kritiikki ja päivittää tarpeen mukaan myös kaavapuolen resurssit. Kaavoitus on avaintekijöitä, kun puhutaan Lappeenrannan elinvoiman kehittämisestä.