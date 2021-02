Pääkirjoitus: HUS:n johtaja syyllistyy aluepolitiikkaan arvostellessaan rokotestrategiaa

HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa viikonlopulla, että Suomen rokotusstrategia on epäeettinen. Tuomista harmittaa se, että rokotteita jaetaan Suomeen tasaisesti asukaslukuun suhteutettuna. Tuomisen mukaan rokotteita pitäisikin piikittää painotetusti siellä, missä tautia on enemmän. Käytännössä Tuominen haluaisi maakuntiin jaettuja rokotteita pääkaupunkiseudulle.

Tuomisen mielestä aluepolitiikka on jyrännyt terveyspolitiikan. Lausunto on outo. Tuomisen omissa puheissa kuuluu vahva aluepolitiikka. Tuominen jos kuka tietää, että rokotteet ehkäisevät taudin vakavaa muotoa. Riski sairastua vakavasti on korkea ikääntyneillä. Ikääntyneitä on suhteellisesti selvästi enemmän maakunnissa kuin pääkaupunkiseudulla.

On ikävää, kun koronaan liittyvä keskustelu politisoituu. Sitä Tuominenkin nyt tekee. Hän asettelee vastakkain terveys- ja aluepolitiikan. Se hämmentää myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäriä Hanna Nohynekia, jota MTV3 haastatteli sunnuntaina. Hänen mukaansa erot alueiden tartuntamäärien välillä ovat niin pieniä, ettei Tuomisen esittämä aluepainottaminen ole perusteltua.

Tuomisen ja muiden rokotestrategian aluepainottamista arvostelevien puheissa kuultaa hermostuneisuus. Se johtuu rokotteiden saatavuuden ongelmista. Silti tuotanto-ongelman ei pitäisi heijastua tarkoin punnitun rokotesuunnitelman veivaamiseen.

Vaikka käyttöön on tullut ja tulee uusia rokotteita, joiden kuljettaminen ja säilyttäminen ei vaadi syväpakastamista, on rokotelogistiikka Suomessa pitkien etäisyyksien takia haasteellista. On lopulta mahdoton ajatus muuttaa alueille jaettavien rokotteiden määrää tautitilanteen mukaan. Tautitilanne voi muuttua eri puolilla Suomen hyvin nopeasti. Siksi ei ole mahdollista tai järkevää muuttaa ennakkoon suunniteltua logistiikkaa nopealla aikataululla tehtävään jatkuvaan säätämiseen.