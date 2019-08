Syksy tuo uudistuksia itärajan matkailijoille. Venäjältä Suomeen mieliville muutos tuottaa lisätyötä, sillä viisumihakemusten liitteenä on syyskuun alusta lähtien oltava osoitus matkasuunnitelmasta ja varallisuudesta. Toiseen suuntaan sen sijaan, ehkä yllättäen, matkailun byrokratia kevenee. Venäjä rymisti vauhdilla läpi uudistuksen, jonka mukaan Pietarin ja Viipurin alueelle tulevat matkailijat voivat lokakuusta alkaen hakea maksutta viisumeja verkosta.

Itärajan ylittää vuosittain yli seitsemän miljoonaa matkustajaa. Kun venäläisiä tästä määrästä on kolme neljäsosaa, ja pois lasketaan muut kansalaisuudet, jää suomalaisten osuus viidennekseen. Jälkimmäisestä joukosta on etenkin Imatran raja-asemalla valtaosa pelkkiä bensanhakijoita. Svetogorskin tietyömaan vuoksi taas Nuijamaalla venäläisten osuus rajanylittäjistä on noussut jo 90 prosentin tasolle. Epäsuhta onkin selvä ja Venäjällä on varmasti aitoja haluja tasapainottaa matkailua. Pietari on nostanut viime vuosina nopeasti profiiliaan kaupunkimatkailukohteena.

Venäjä ei ole asialla ensimmäistä kertaa. Maa löysäsi viisumipolitiikkaansa myös viime vuonna jalkapallon MM-kisojen aikaan, jolloin saatiin aavistus järjestelmän varjopuolista. Venäjälle saapui henkilöitä, joiden todellinen päämäärä oli aivan muualla kuin stadionilla. Nyt näitä riskejä on vaikea nähdä. Venäjä vaikuttaa valikoivan kumppanikseen luotettaviksi kokemiaan naapurimaita, jolllainen Suomi tietenkin mielellään on.

Venäjä on kulkenut pitkän tien neuvostoliittolaisesta palvelukulttuurista digitaalisten palveluiden hyödyntäjäksi. Vaikka lainsäädäntö sähköisen viisumin taustalla eteni kuin rasvattu salama, saattavat käytännöt raja-asemilla vielä lokakuussa silti etsiä uomiaan. Kaukoidässä ja Kaliningradissa koeponnistettu järjestelmä kannattaa silti toivottaa hyvillä mielin tervetulleeksi. Kasvava kiinnostus Pietarin aluetta kohtaan voi ruokkia myös Etelä-Karjalaa.

