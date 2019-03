Pääkirjoitus: Virossa parlamenttivaaleissa otettiin selvä askel oikealle

Viro otti parlamenttivaaleissa askeleen oikealle, kun eniten paikkojaan lisäsivät oikeistopopulistinen Ekre ja oikeistoliberaalinen Reformipuolue. Kaikki nykyiset hallituspuolueet sen sijaan menettivät paikkoja, eniten sosiaalidemokraatit, joita on uudessa riigikogussa viisi vähemmän kuin nyt. Vaalien seurauksensa Virossa on hyvin todennäköisesti pian nainen niin presidenttinä kuin pääministerinäkin. Tilanne on hyvin harvinainen ja Virolle kunniaksi.

Reformipuolueen johtajalla ja tulevalla pääministerillä Kaja Kallaksella on kaksi hallitusvaihtoehtoa, joihin kumpaankaan ei mahdu vaalien suurin voittaja Ekre. Valitsee Kallas sitten hallituskumppanikseen keskustan tai todennäköisempänä vaihtoehtona pidetyn yhteistyön Isänmaapuolueen ja sosiaalidemokraattien kanssa, niin Ekren vaikutus tulee näkymään Viron politiikassa entistä selvemmin. Uuden hallituksen tulee omassa politiikassaan ottaa huomioon Ekren kasvanut suosio. Virossa siis toistunee sama ilmiö kuin aikaisemmin Suomessa ja Ruotsissa.

Ekre on puhunut maahanmuuttopolitiikasta, vaikka Virossa turvapaikanhakijoita on minimaalisesti moniin muihin EU-maihin verrattuna. Äänestäjiä puhuttelivat myös muut Ekren teemat ja tapa puhua asioista. Ekreä äänestäessään virolaiset asettuivat samaan joukkoon italialaisten ja ranskalaisten populistien kannattajien kanssa. Vanhoilla puolueilla on Virossakin miettimistä, miten jatkossa tavoittaa äänestäjät. Siitä kertoo alentunut äänestysprosenttikin, joka saattoi pelata Ekren hyväksi.

Oikeistopopulistien menestys kansallisissa vaaleissa ennakoi muutoksia myös EU:n parlamentin kokoonpanoon.

Markku Kumpunen

