Pääkirjoitus: Vientiteollisuuden tilanne huolestuttaa – Jos vienti hyytyy, nykyiset tukipaketit eivät riitä mihinkään

Koronakriisi on koetellut erityisesti pieniä ja keskisuuria palvelualan yrityksiä. Niitä on myös tuettu eniten: esimerkiksi ely-keskusten jakamaa tukea on kaakossa mennyt eniten ravitsemusalalle.

Palvelualalla myynti saattoi maaliskuussa pysähtyä kuin seinään, mutta suurilla teollisuusyrityksillä tilanne on ollut vakaampi. Nekin ovat kärsineet, mutta esimerkiksi metsäteollisuus odotettua vähemmän. Suuryritykset ovat toki varautuneet kysynnän heikkenemiseen ilmoittamalla lomautuksista.

Helsingin Sanomat kertoi loppuviikosta metsäkoneyhtiö Ponssesta. Yhtiöllä on ollut kahdenlaisia ongelmia. Ensin vaikeutui koneissa käytettävien komponenttien saanti ulkomailta. Sitten alkoi hyytyä vienti ulkomaille.

Isommilla konepajayhtiöillä voi olla sama edessä myöhemmin. Jos suurten vientiyritysten tilanne heikkenee merkittävästi, Suomen talouden ongelmat kasvavat dramaattisesti. Tähän mennessä suuryritysten kassat ovat kestäneet, mutta jos vakavat ongelmat leviävät niihin, nykyisten yritystukipakettien kokoluokka ei riitä mihinkään.

Pientä toivoa antaa se, että pörssiyhtiöiden ensimmäisen neljänneksen tuloskausi ei näytä tuottavan katastrofia. Täydellä voimalla korona ei tosin vielä tammi–maaliskuussa vaikuttanut yrityksiin.

Pahimpien pelkojen väistyminen näkyy myös osakekursseissa: niissä on keväällä nähty isoja liikkeitä, mutta pahin kuoppa näyttää tähän mennessä osuneen maaliskuun lopulle. Huhtikuussa–toukokuussa tulosjulkistusten aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi on noussut rauhallisesti.

Tämä kertoo siitä, että sijoittajat ainakin toivovat pahimman olevan ohi. Sijoittajan katse ei yleensä ole nykyhetkessä, vaan sijoituksia tehdään odotusten perusteella. Voi toivoa, että myös suuryrityksillä on vastaavaa rauhallisuutta ja malttia välttää paniikkiratkaisuja.