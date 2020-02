Pääkirjoitus: Korona leviää ja pelottaa

Koronavirus on pysynyt sitkeästi kansainvälisissä uutisotsikoissa vajaan kuukauden ajan. Kiinan Wuhanin kaupungista alkunsa saaneeseen virukseen oli perjantai-iltapäivän tietojen mukaan kuollut noin 630 ihmistä. Tartunnan saaneita on rekisteröity rapiat 31 000.

Koska tartuntoja on havaittu eri puolilla maailmaa ja koska tartunnan saaneiden ja kuolleiden määrä kasvaa tasaiseen tahtiin, korona herättää ihmisissä pelkoja. Pelkojen kääntöpuolella ovat faktat. Tartunnan saaneita on tosin paljon, mutta kuolleiden määrä on kaukana kausi-influenssoihin vuosittain menehtyvien määrästä.

Korona edustaa kuitenkin uhkaa, koska se oli arvaamaton ja tuntematon. Koronaan ei ole vieläkään tiedossa lääkettä. Toisaalta koronaviruksen leviämisen ennustaminen on edelleen hyvin vaikeaa. Näiden syiden takia koronaa pelätään enemmän kuin olisi tarpeen.

Maailman terveysjärjestö WHO kehui Kiinan toimintaa ja avoimuutta koronan torjunnassa vielä tammikuun lopussa. Suomalaiset Kiina-asiantuntijat olivat jo silloin kriittisiä. Esimerkiksi professori Lauri Paltemaa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta muistutti Ylelle, että Kiinan viranomaisten antamat tiedot ovat vain osittain luotettavia.

Kriitikoiden epäluuloisuus osoittautui oikeaksi, kun torstaina maailmalle levisi tieto kiinalaislääkäri Li Wenglianin kuolemasta. Li varoitti opiskelutovereitaan viruksesta jo joulukuun lopussa. Kiinan viranomaiset halusivat kuitenkin vaientaa Lin.

Lin ilmoituksesta kului kaksi viikkoa ennen kuin Kiina kertoi viruksesta. Nuo kaksi viikkoa antoivat taudille paljon etumatkaa. Nyt terveysalan ammattilaiset ja muut viranomaiset ympäri maailmaa kurovat tuota etumatkaa kiinni.

Toivottavasti Kiinassa ja WHO:ssa ruoditaan sitä, miten jatkossa toimitaan, kun vastaavaa tapahtuu. Korona ei tule olemaan viimeinen virus, joka pelottaa maailmaa. Opittavaa on yhä paljon.