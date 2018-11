Pääkirjoitus: Jäähallia tehdään tuleville polville

Etelä-Saimaan keskiviikkona järjestämässä jäähallikeskustelussa oli tiivis tunnelma. Paikalle saapui yli sata ihmistä. Toinen mokoma seurasi paria tuntia kestänyttä tilaisuutta verkossa.

Ei ihme, että aihe kiinnostaa. Kyse on kymmenien miljoonien investoinnista ja ratkaisusta, jolla otetaan kantaa kulmakunnan elinvoimaisuuteen.

Perusasetelma on yksinkertainen. Lappeenrannassa on jääkiekkojoukkue, joka ei voi kauan pelata nykyisessä hallissaan. Jos SaiPa on kulmakunnalle merkityksellinen asia, uusi halli on rakennettava. Myös vanhan korjaaminen on mahdollista, mutta ei kovin realistinen vaihtoehto – käyttöikä tulee pian vastaan.

Uudelle hallille päättäjät ovat linjanneet kaksi sijoitusvaihtoehtoa, joko keskusta tai Kisapuisto. Keskustassa kompleksiin tulisi todennäköisesti paljon muitakin toimijoita kuin jääurheilijat- ja harrastajat, ja jäähallin oheen saattaisi nousta hotelli ja ravintoloita.

Kisapuistovaihtoehto puolestaan antaisi SaiPalle peruseväät toimia. Sillä ei tavoiteltaisi lisää elinvoimaa Lappeenrantaan.

Eniten keskustelua heräsi keskiviikkona hankkeiden taloudesta. Siinä korostui pessimistinen näkemys kulmakunnan tulevaisuudesta. Jos on köyhä, köyhäksi jää. Maailmanpolitiikan epävarmuuskin mietitytti.

Keskustaa puoltavia faktojakin tuli. Jo nyt Kisapuistoon tulisi tapahtumia, joita joudutaan torppaamaan sen takia, että halli ei täytä turvallisuusvaatimuksia. Parempi ja selvästi nykyistä joustavampi tila houkuttelisi varmasti enemmän tapahtumia.

Nyt kaupunki selvittää, onko ulkopuolinen investoija mahdollinen. Jos on, lopullinen ratkaisu pitää tehdä realistiselta pohjalta mutta niille, jotka sen kanssa elävät – tuleville sukupolville.