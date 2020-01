Pääkirjoitus: Yhtenäinen linja puree Irakissakin

Yhdysvaltain ja Iranin välien kiristyminen tuli lähelle suomalaisia viimeistään siinä vaiheessa, kun Iran iski ohjuksilla Irakissa sijaitsevaan Erbilin tukikohtaan.

Erbil on myös Irakissa työskentelevien 80 suomalaissotilaan tukikohta. Kukaan ei kuitenkaan tiettävästi kuollut Iranin iskuissa, jotka olivat kosto Yhdysvalloille iranilaiskenraali Qassim Suleimanin surmaamisesta.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) totesi torstaina, että suomalaiset sotilaat voivat pysyä Irakissa. Kanervan mielestä kyseessä on kuitenkin luultavasti Suomen rauhanturvahistorian kaikkein vaarallisin tilanne.

Suomen rauhanturvaajaliiton hallituksen jäsen Aki Harju kuittasi Helsingin Sanomien haastattelussa, että ”ei se ehkä ihan näin ole”.

Kanerva tulkinnee tilanteen siitä lähtökohdasta, mitä voi tapahtua. Harjun näkemys perustuu pitkälti siihen, mitä on jo tapahtunut esimerkiksi Afganistanissa.

Suomi on osallistunut reilun 60 vuoden aikana yli 30 rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioon. Tällä hetkellä Suomi on mukana kymmenessä eri operaatiossa. Irakissa suomalaiset sotilaat ovat kouluttajina osana Yhdysvaltain johtamaa operaatiota.

Irakin tilanteen vaarallisuuden astetta voi tulkita eri tavoilla. Vaara on aina läsnä, kun puhutaan kriisinhallinnasta. Epävarmassa tilanteessa voi tapahtua pahimmillaan mitä hyvänsä.

Suomi on mukana Irakissa muiden terroristijärjestö Isisin vastaiseen operaatioon osallistuvien maiden kanssa. Olennaista on, että kukaan ei lähde vaikeassa tilanteessa sooloilemaan. Yhtenäisen operaation jatkamisen varmistava linja on paras tae, että Isis ei pääse enää vahvistumaan.

Myöskään Irak ei voi vetäytyä taka-alalle, vaan maan on sitouduttava entistä vahvemmin yhteistyöhön terrorismin vastaisessa operaatiossa.