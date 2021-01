Pääkirjoitus: Navalnyin kohtelu ei yllätä, Venäjä ei lännen reaktioista piittaa

Maailman katseet kääntyivät sunnuntaina lännestä itään, kun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi palasi Saksasta Venäjälle. Navalnyi kiidätettiin elokuussa tajuttomana Berliiniin, jossa myöhemmin selvisi, että hänet oli myrkytetty. Kuoleman rajoilla käynyt mies on nyt terve.

Paluu Venäjälle nostatti muualla maailmassa ja Navalnyin kannattajissa huolta. Sunnuntai-illan ja maanantain tapahtumat osoittivat, että pelko on ollut aiheellinen. Oppositiojohtaja pidätettiin heti maahan saapumisen jälkeen. Maanantaina hän joutui oikeuteen syytettynä aiemmin annetun ehdonalaistuomion rikkomisesta.

Venäjä ei paljon häpeillyt, kun se pidätti Navalnyin. Venäjän valtionjohto on täysin tietoinen siitä, että tiedot Navalnyin kohtelusta leviävät ympäri maailmaa. Kreml haluaa siis viestittää toimillaan, että Venäjä kohtelee kovin ottein toisinajattelijoita.

Myös Navalnyin näkökulma on sama. Koko maailma saa tietää, millainen asema valtaapitäviä kritisoivilla on Venäjällä. Navalnyi saa tästä sympatiaa läntisiltä demokratioilta ja luonnollisesti omilta kannattajiltaan. Toinen Venäjälle paluuta selittävä tekijä on, ettei oppositiojohtaja voi toimia maan rajojen ulkopuolelta.

Tapaus Navalnyi on jatkumoa Venäjän viime vuosien kehitykselle. Maa rakentaa presidentti Vladimir Putinin johdolla kansainvälisistä säännöistä piittaamatonta politiikkaa, jossa päämäärä pyhittää keinot. Venäjälle sopii itse asiassa hyvin, että se on koko ajan sanaharkassa lännen kanssa. Tähän ajatusmaailmaan kuuluu hyvin nytkin kuultu Venäjän hallinnon muistutus, että Venäjä on suvereeni valtio, jonka asioihin ei muilla mailla ole puuttumista.

Länsimaiden ei kuitenkaan pidä seurata tuppisuuna tai toimettomina Venäjän toimintaa. Demokraattisten valtioiden velvollisuus on kertoa, etteivät ne hyväksy ihmisoikeuksia sortavaa toimintaa tai muita kansainvälisten sääntöjen rikkomista. Vaikka ne voivat joskus kuulostaa sanahelinältä, on niissä viesti myös Venäjän kansalle – ansaitsette enemmän.