Pääkirjoitus: Lappeenrannassakin asuu rasisti

Sierraleonelainen Andrew Kaikai teki rohkean teon jättäessään rikosilmoituksen poliisille kokemastaan rasismista. Omaan asuntoon Lappeenrantaan muuttanut turvapaikanhakija kohtasi ensin keskenään riitelevän suomalaispariskunnan, joka äityi haukkumaan häntä. Humalatilalla oli osuutta asiaan, mutta se ei syyksi kelpaa. Seuraavana päivänä satamassa yksittäinen mies alkoi Kaikain mukaan ensin huutaa ja käyttäytyi aggressiivisesti häntä kohtaan.

Rasismia sierraleonelainen kertoo kokeneensa Suomessa viettämiensä yhdeksän kuukauden aikana toistuvasti. Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Antti Jäppinen kertoi Etelä-Saimaalle, että yleisesti ottaen lappeenrantalaiset ovat suhtautuneet turvapaikanhakijoihin hyvin. Sunnuntaisuomalaisen gallupissa (ES 2.7.) hieman yli puolet suomalaisista kertoi pitävänsä rasismia Suomessa merkittävänä ongelmana. Niin kokevat useimmin nuoret, mutta toisaalta myös yli 70-vuotiaat. Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei rasismi ole Suomessa ongelma.

Moni voi tahallaan tai ajattelemattomuuttaan syyllistyä arjen rasismiin vaikkapa vitsailemalla eskimojäätelöistä tai Uncle Ben´s riisistä, mutta ihmisten kohdatessa tärkeintä on aina se, miten toinen osapuoli asian kokee. Sitä suvaitsevaisuus ei tarkoita, ettei epäkohdista saisi puhua, mutta yleisesti ottaen aiheeseen kannattaa suhtautua rauhallisen realistisesti. Etelä-Karjalassa on edelleen paljon suurempi mahdollisuus törmätä mäntyyn kuin maahanmuuttajaan.

Positiivisen ihmisen elinajanodote on tutkimuksen mukaan paljon pidempi kuin vihaa kantavan, eli puhtaasti itsekkäistäkin syistä vastaanottavaisuus on kannatettava asia. Sekin on näillä syntyvyysluvuilla realismia, että monia meistä kääntää tulevaisuudessa vanhainkodissa joku muu kuin syntyperäinen suomalainen.