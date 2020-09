Samaan aikaan kun Lapin matkailu saa tukea hallitukselta, myös Euroopan unionin kriisirahoja jaetaan pohjoiseen Suomeen. Etelä-Karjalassa tästä on vaikea iloita.

Itärajalla ei juuri kiinnostuttu kesällä, kun hallitus ja oppositio kiistelivät EU-tuista. Oliko elvytyspaketista saatava 3,2 miljardia euroa paljon vain vähän verrattuna siihen, että Suomi maksaa siitä 6,6 miljardia euroa? Ihan sama. Etelä-Karjalaan kun rahoja ei juuri tunnu valuvan.

EU:n tukirahat jaetaan tällä hetkellä vanhentunein perustein. Niissä painottuvat "harvaan asutut" Pohjois- ja Itä-Suomi. Kriisipaketin jälkeen tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oululainen saa EU:n aluerahoja päätä kohden nelinkertaisen määrän siihen verrattuna mitä imatralainen. Suomea kriisineuvotteluissa edustanut oululaispoliitikko ja eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) saikin neuvottelujen jälkeen vuolaita kehuja kotiseudultaan.

Poliitikkojen olisi nyt korkea aika pohtia, millaisella tukipolitiikalle Suomea kehitetään parhaiten.

Etelä-Karjalassa se on näyttänyt epäloogiselta jo pitkään. Kuluvalla rakennetukikaudella Etelä-Savo on saanut viisinkertaisen määrän rakennetukea Etelä-Karjalaan verrattuna. Kun eteläkarjalainen on saanut aluetukea asukasta kohden 19 euroa, eteläsavolaisen potti on ollut 94 euroa. Se näkyy muun muassa Saimaa-markkinoinnissa.

Kaakkois-Suomen ongelmat tuntuvat tukipolitiikan perusteella olevan virkamiehille ja poliitikoille vieraita. Uusi rakennetukikausi alkaa vuonna 2021. Toivoa sopii, että sitä ennen ymmärrys itärajan haasteista kasvaa: täällä yritysten määrä vähenee, yrityskenttä on yksipuolinen, rajaan liittyvät haasteet lisääntyvät. Venäjän läheisyys toi parhaimmillaan alueelle hyvinvointia, mutta koronatilanne ja poliittinen epävarmuus itärajan takana kurittavat aluetta nyt kovalla kädellä.

EU-tuilla ei yksin ratkaista maakunnan tulevaisuutta. Eivät ne kuitenkaan merkityksettömiä ole. EU-rahalla on kehitetty maakunnassa rajaliikennettä ja moniin paikkakunnan korkeakoulujen kehitysprojekteihin on saatu tukirahoja.