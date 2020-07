Pääkirjoitus: Kotimaan matkailulla on tänä kesänä iskun paikka

Meneillään oleva lomakausi on monessa suhteessa poikkeuksellinen. Koronaviruspandemian takia matkailukausi pääsi alkamaan myöhässä, ja kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi asetetut rajoitukset vaikuttavat suuresti kesän tapahtumatarjontaan.

Matkustusrajoitukset ovat laittaneet kymmenien tuhansien suomalaisten kesälomasuunnitelmat uusiksi. Ulkomaanmatkat ovat vaihtuneet monella kotimaiseen lomaturismiin, kun suosikkikohteisiin ei pääse tai niihin meneminen koetaan riskialttiiksi tai hankalaksi.

Jos koronapandemiasta haluaa hakea väkisin jotakin myönteistä, on yksi seikka ainakin se, että poikkeuksellinen tilanne on saanut suomalaiset katsomaan jälleen vähän lähemmäksi lomamatkan valinnassa. Moni lomalainen valitsee nyt lähikohteen.

Syitä ei tarvitse kaukaa hakea. Suomen kesän lomakohteista haetaan väljyyttä, siisteyttä, turvallisuutta ja luonnon rauhaa. Näiden perässähän Suomeen saapuu ulkomaalaisia turisteja myös normaalioloissa, mutta erityisesti nyt matkailun vapautuessa loppukesästä.

Suomalaisella matkailubisneksellä on erinomainen tilaisuus näyttää vetovoimansa. Mediahuomio ja kansalaisten kiinnostus ovat jo matkailusesongin ensimmäisellä puoliskolla olleet merkittävän suurta, ja kiinnostuksen voi arvioida entisestään lisääntyvän.

Tässä tilanteessa kysyntään on kyettävä vastaamaan. On tarjottava hyvää palvelua, maukasta ruokaa ja tasokasta majoitusta hintaan, joka koetaan kohtuulliseksi ja kilpailukykyiseksi. Mielikuville on saatava vastinetta ja katetta.

On tärkeä muistaa, että tämän kesän vaikutelmilla luodaan pohjaa myös tuleville kesille.

Olojen toivottavasti normalisoituessa normalisoituvat myös matkailualan tarjonta ja kilpailu suomalaisten euroista.

Tänä kesänä annettu hyvä vaikutelma vaikuttaa kansalaisten kohdevalintoihin varmasti myös niinä aikoina, kun turistilla on tätä kesää enemmän valinnan varaa.