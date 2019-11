Etelä-Karjalan tiestössä riittää vielä paikattavaa. Ammatikseen autoilevien yhdeksi päähuoleksi nousi Etelä-Saimaan haastattelussa Lappeenrannan ja Mikkelin väli. Tiellä sattuu vuosittain onnettomuuksia, ja erityisesti raskailla puurekoilla on riski suistua siltä.

Rahoitusta Mikkelintien korjaamiseen on odotettu jo vuosia. Sen on alueen valtaväylistä ainut, joka on vielä selvästi rempallaan. Korjausta on ajanut aktiivisesti Pro Valtatie 13 -liike, joka perusteltiin vuonna 2006 sattuneen kuolonkolarin jälkeen.

Tulevina vuosina valtiolta pitää tihkua rahaa myös tien muihin parannuksiin.

Pahin osuus Myttiömäen kohdalla paranee onneksi lähivuosina. Linkkitorninmäkenä tunnetussa paikassa on jyrkkää nousua, kaarteita ja huono näkyvyys. Hallitus varasi budjettiesityksessä ensi vuodelle 11,6 miljoonaa euroa sen perusparannukseen. Viimeinen sinetti asialle puuttuu, mutta käytännössä rahoitus on varmaa.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Vuonna 2010 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) arvioi, että koko Lappeenranta—Ristiina-välin korjaus maksaisi lähes sata miljoonaa euroa. Kokonaisuudesta puuttuu vielä melkoinen potti euroja.

Hyvä, että tien pahin kohta laitetaan ensimmäisenä kuntoon. Se ei kuitenkaan poista koko tien vaarallisuutta. Maakunnan metsäteollisuuden puuvirroista moni kulkee tätä kautta. Myös muiden tiellä kulkevien kannalta on tärkeää, että reitti on turvallinen. Tulevina vuosina valtiolta pitää saada rahaa myös tien muihin parannuksiin.

Yksinkertaisena kehitysaskeleena välillä olisi hirviaitojen lisääminen.