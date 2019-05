Pääkirjoitus: EU ja koko Eurooppa vaikuttavat kaikkien suomalaisten arkipäivään — Etelä-Karjalan ääni voi kuulua vain äänestämällä

Torstaina vietettiin Eurooppa-päivää. Se ei paljon tavallisten ihmisten arjessa näkynyt, vaikka muuten Eurooppa ja Euroopan unioni vaikuttavat vahvasti suomalaisten elämään.

Eurooppa-päivän kunniaksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja 20 muuta eurooppalaista valtionpäämiestä olivat mukana Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin aloitteesta laaditussa vetoomuksessa, jossa kannustetaan EU-maiden kansalaisia äänestämään tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa.

Vetoomus oli paikallaan, sillä EU-vaalien ennakkoäänestys käynnistyy ensi viikolla. Suomessa kiinnostus EU-vaaleja kohtaan on ollut heikkoa. Vuoden 2014 vaaleissa äänestysprosentti oli 41. Silloisen Kymen vaalipiirin alueella jäätiin tuostakin, kun äänestysprosentti oli 32,8 ja esimerkiksi Lappeenrannassa ääntään käytti vain 32,3 prosenttia äänioikeutetuista.

Alhainen äänestysprosentti on erikoista. Eurooppa-päivänä julkaistun Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan EU-jäsenyyden suosio on noussut Suomessa ennätyksellisen korkeaksi. 56 prosenttia suomalaisista suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti ja ainoastaan 13 prosenttia kielteisesti. Neutraalisti unioniin suhtautuu 29 prosenttia.

Europarlamentaarikkojen osaaminen ja asiantuntemus ei ole yhdentekevää Etelä-Karjalalle. EU on merkittävä toimija rajamaakunnalle, sillä Kaakkois-Suomessa on toteutettu useita rajahankkeita EU-rahoituksen avulla. Seuraavalla vaalikaudella tehtävät EU:n ilmastopolitiikan linjaukset vaikuttavat kaikkiin eurooppalaisiin. Etelä-Karjalassa ilmastopolitiikan linjauksilla on vaikutusta esimerkiksi metsäteollisuuteen.