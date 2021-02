Pääkirjoitus: Annetaan aura-autoille ja tiehöylille työrauha

Voisi kuvitella, että suomalaiset olisivat muutamien vuosituhansien kokemuksella sinuja talven ja lumen kanssa, mutta se ei aina pidä paikkaansa, ainakaan kaupunkiympäristössä.

Katujen ja väylien pitäisi olla putsattuina ja hiekoitettuina pientenkin lumisateiden jäljiltä, mutta lumiaurat eivät toisaalta saisi jyrätä aamuyöllä häiritsevästi.

Aura-autojen ja tiekarhujen pitäisi pystyä taikomaan lumen olemattomiin niin, etteivät ne ainakaan kasaannu juuri oman tontin kohdalle ja liittymään.

Kevyen liikenteen väylien pitäisi olla heti aamutuimaan pyöräilykunnossa, mutta oikeanlaisella soralla karhennettuina. Tosin tästäkin kuuluu valituksia, että lasten pulkat ja kelkat hankautuvat sorastetuilla väylillä pilalle ja lemmikkien tassut naarmuuntuvat, joten eikö sen toisen reunan voisi jättää puhtaalle lumelle?

Kunnossapidosta vastaaville tulee herkästi palautetta, jos omaa katua aurataan harvemmin kuin naapurikatua (ES 7.1.). Kuntalaisilta, tai heidän vakuutusyhtiöiltään tulee myös korvausvaatimuksia katujen liukkauden aiheuttamista tapaturmista.

Kuntien kannalta katujen talvikunnossapito on myös taiturointia kustannusten kanssa. Varsinkin kuntien kanssa sopimuksia tehneet urakoitsijat voivat saada lumettomina talvina pahasti takkiinsa, jos kalliille koneille ei olekaan töitä.

Turvallisuudesta ei tietenkään saa tinkiä kuntien katuverkoilla eikä pääteillä, jotka ovat ELY-keskusten vastuulla. Esimerkiksi Kuutostiellä on tiistaina ja keskiviikkona sattunut useita onnettomuuksia, muun muassa tieltä suistumisia. Vaikka vastuu nopeuden sovittamisesta keliolosuhteisiin on kuljettajalla, on ajoradalla ehkä ollut myös liukkautta tai lumikertymää.

Pääteiden auraaminen on varmaan jokaisen mielestä tärkeää, mutta oman auton eteen jurnuttamaan sattunut aura-auto voi kirvoittaa yrittämään ohi vaikka millaisessa lumipölläkässä ja nyrkkiä puiden.

Eiköhän kuitenkin anneta aura-autoille ja tiehöylille työrauha niin kaupungeissa kuin maanteilläkin.