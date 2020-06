Pääkirjoitus: USA:n sekasorto syvenee ja kovenee

Yhdysvalloissa kiehuu. Rasismia vastustavat mielenosoitukset ovat äityneet eri puolilla maata kaoottiseksi rettelöinniksi ja väkivallaksi. Hallinto julisti viikonlopulla ulkonaliikkumiskieltoja useisiin kaupunkeihin, mutta niitä rikottiin räikeästi.

Kaikki sai alkunsa viikko sitten, kun poliisi kuristi mustan miehen kuoliaaksi kiinniottotilanteessa Minneapolisissa. Kuristanut poliisi on saanut syytteen tahattomasta kuolemantuottamuksesta. Kuolleen miehen omaiset ja mielenosoittajat pitävät syytettä liian lievänä. Minneapolisin tapahtuma ei ole ainutlaatuinen. Poliisin kovat otteet mustia kohtaan ovat puhuttaneet aiemminkin.

Presidentti Donald Trump uhosi jo viime viikolla tekevänsä mellakoinnista nopeasti lopun. Trumpin uho tuntuu vain kiihdyttävän sekasortoa. Esimerkiksi Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms kehotti Trumpia pitämään suunsa kiinni, koska pormestarin mukaan presidentin puheet vain lietsovat mellakoijia.

Trump on pahassa raossa. Korona leviää ja tappaa yhdysvaltalaisia edelleen. Trumpin toimet kriisin hoidossa ovat olleet vaatimattomia. Populistipresidentti on keskittynyt Maailman Terveysjärjestön WHO:n haukkumiseen ja Kiinan syyttelemiseen. Viruksen leviämisen estämisessä Trumpin kädettömyys on korostunut.

Trumpia painaa myös tieto siitä, että marraskuun presidentinvaalit lähestyvät keskellä kaaosta. Demokraattien presidenttiehdokkaaksi pian julistettava Joe Biden johtaa mielipidemittauksissa Trumpia selvästi.

Trumpin pitäisi pystyä osoittamaan johtajuutta ja saamaan maa järjestykseen. Presidentin äkkipikaisuus tuntien tuo paine saattaa johtaa hyvin arvaamattomiin toimiin. Vaikka Amerikan levottomuudet ovat kaukana Suomesta, niiden vaikutusta ei voi aliarvioida. Maailman johtavan valtion sekasorto aiheuttaa ikäviä seurauksia muuallekin.