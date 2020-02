Pääkirjoitus: Koululaisen ongelmissa olennaista varhainen apu

Eksote on hakenut koulupsykologia Lappeenrannan Joutsenoon syksystä asti. Paikka ei houkuttele, vaikka vastuulla olisi vähemmän oppilaita kuin Suomessa keskimäärin. Psykologeja on ollut muutoinkin vaikea saada itärajalle. Syyksi voi epäillä maantieteellistä sijaintia. Ammattiin valmistuu muualla päin Suomea, ja töihin ajaudutaan muualle.

Joutsenossa vajetta on paikattu muilla Eksoten koulupsykologeilla ja ostamalla palveluja yksityiseltä puolelta.

Vaikka kaikki koulupsykologien paikat olisivat täynnä, palvelun riittävyys on kysymysmerkki. Traagisten koulusurmien yhteydessä kuraattorien ja psykologien tarve kouluissa nousi voimakkaasti esiin. Edelleenkään Suomessa ei silti ole yhteistä suositusta siitä, paljonko yhdellä koulupsykologilla saa olla lapsia vastuullaan.

Koko maassa psykologia kohden oli toissavuonna keskimäärin vajaat tuhat oppilasta. Etelä-Karjalassa luku lähentelee valtakunnan keskiarvoa. Suurin alue on Lappeenrannan Kimpisen ja Kaukaan alue, jossa yhdellä psykologilla on 1 300 oppilasta. On helppo kysyä, ehtiikö psykologi kohdata lasta oikealla hetkellä, jos vastuualue on tuhatpäinen.

Eksoten lasten- ja nuorten ehkäisevien palvelujen päällikön mukaan kyselyjen mukaan Etelä-Karjalan nuorilla on verrattain hyvä olla. Toisaalta hän ottaisi lisää juuri psykologeja, jos jotain ammattiryhmää pystyisi lisäämään.

Masennus ja muut mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyviä kansantauteja. Niitä ehkäistään sitä tehokkaammin, mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin pääsee käsiksi. Niin valtakunnallisesti kuin Eksotessakin on saatu hyviä tuloksia etävastaanotoista. Myös koulupsykologi voi auttaa etänä. Mielen ongelmissa olennaisinta on avun nopea saaminen. Tärkeintä on, että ihminen tulee kohdatuksi.

