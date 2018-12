Pääkirjoitus: Tutkimus ruokaketjun tulonjaosta tulee tarpeeseen

Ruoan hinnanmuodostuksesta on väitelty viime vuosina kiivaastikin. Maataloustuottajat ovat syyttäneet omasta ahdingostaan erityisesti kauppaa, joka on heidän mielestään on kaapannut yhä suuremman osan ruokaketjun tuloista. Väitteen tueksi ei ole ollut muun muassa liikesalaisuuksien ja kilpailulain takia esittää todisteita, mutta sitä on pidetty uskottavana. S-ryhmän näyttävästi lanseeraama Halpuutus-projekti on julkisuudessa erityisesti vahvistanut mielikuvaa maataloustuottajien vaikeasta tilanteesta.

Luonnonvarakeskus Luke ja Pellervon taloustutkimus PTT ovat tutkineet asiaa, ja niiden mukaan väite ei pidäkään paikkansa. Selvityksen mukaan kaupan saama osuus on pienentynyt niin suhteellisesti kuin euromääräisestikin. Kauppa on omaa toimintaansa tehostamalla pystynyt korvaamaan menetyksiä. Tosin myös tuottajien suhteellinen osuus on pienentynyt, mutta selvityksen mukaan syyt ovat toisaalla, markkinahintojen alentumisessa ja Venäjän julistamissa vastapakotteissa.

Elintarviketeollisuus ja maataloustuottajat ovat kiistäneet tutkimustuloksen. Teollisuus arvostelee selvityksen otosta muun muassa liian pieneksi. Hintatietoja oli kysytty 10 yritykseltä 87 tuotteesta. Selvityksen uskottavuuden puolesta puhuu kuitenkin se, että tutkijat ovat saaneet käyttöönsä liikesalaisuuksina pidettävät ostohinnat, jotka kauppa on maksanut teollisuudelle. Niistä ei ole voinut julkisuudessa kertoa.

Selvitys ei varmasti ole koko totuus ruokaketjun tulonjaosta, mutta antaa kuitenkin eväitä jatkokeskustelulle. Myös kuluttajia kiinnostaa tietää, miten elintarvikkeisiin käytettävät rahat lopulta jaetaan.

Markku Kumpunen

