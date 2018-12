Pääkirjoitus: Talouskasvu ja veronpalautukset kiihdyttävät joulukauppaa

Edessä on yksi vuoden vilkkaimmista ostosviikonlopuista, kun suomalaiset ryntäävät tekemään viimeisiä lahjahankintojaan. Kaupan alalla on suuret odotukset koko joulukaupan onnistumisen puolesta. Black Friday- kampanjasta ja muista alennusmyynneistä huolimatta joulu on säilyttänyt asemansa vuoden tärkeimpänä sesonkina. Kaupan liiton mukaan joulukuussa vähittäiskaupan liikevaihto on 26 prosenttia suurempi kuin koko vuoden kuukausikeskiarvo.

Viime vuonna koko vähittäiskaupan arvonlisäverollinen myynti joulukuussa oli 4,76 miljardia euroa. Summan odotetaan tänä vuonna kasvavan. Toiveelle on katetta, sillä parantunut työllisyys on lisännyt kansalaisten ostovoimaa. Samalla ehkä myös ostohalu on lisääntynyt, eli nyt puretaan patoutunutta kysyntää, kun rahaa on enemmän käytettävissä.

Toisaalta myös ennätyssuuret veronpalautukset, 2,9 miljardia euroa, kirittävät ostointoa. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes joka kolmas veronpalautuksen saaja aikoi käyttää ainakin osan palautuksista joulumenoihin. Kyselyn mukaan joulumenoihin käytetään 580 euroa eli satanen enemmän kuin vuosi sitten.

Valtiovarainministeriön tuoreen katsauksen mukaan Suomen talouskasvu jatkuu edelleen, mutta selvästi hidastuen. Kansantalouden näkökulmasta olisi toivottavinta, että jouluostoksista mahdollisimman suuri osa kohdistuisi kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Joulukuun suuren painoarvon takia se pitäisi Suomen pyöriä pyörimässä taas kuukausia eteenpäin.

Ulkomaille suuntautuva verkkokauppa kasvaa koko ajan, mutta uusiakin uhkia nousee. Syntyvyyden lasku alkaa aikaa myöten näkyä myös joulukaupassa.

