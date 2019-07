Pääkirjoitus: Metelöivä nuoriso nousi taas valokeilaan, tällä kertaa Lauritsalassa

Lauritsalassa on noussut keskusteluun nuorison käyttäytyminen yleisillä paikoilla, sekä yleisemmin puisto-, tori- ja katualueiden viihtyvyys ja turvallisuus. Nuorison on kerrottu metelöivän, sotkevan ja uhittelevan muun muassa Luukkaantorin ja kauppojen läheisyydessä. Häiriötä ja epäviihtyvyyttä on toki koettu myös aikuisista päihteiden käyttäjistä yleisillä paikoilla. Poliisin useat käynnit Lauritsalassa ovat asukkaiden kertoman mukaan rauhoittaneet menoa vain hetkellisesti.

Lappeenrannan kaupunki päätti kutsua asukkaat, myös nuoret itsensä, keskustelemaan tilanteesta tiistaina. Lauritsalan alueraadin ja kaupungin nuorisotoimen lisäksi paikalla oli poliisi. Tarkoitus oli etsiä rakentavaa dialogia, ja sellaista syntyikin.

Mopoileva ja äänekäs nuoriso, päihteiden käyttäjät sekä sotkeminen ja vandalismi ryöpsähtävät esiin eri puolilla kaupunkeja ja maakuntaa tasaisin väliajoin. Kun yksi alue rauhoittuu, toisaalla meno villiintyy.

Nuoriso on kautta aikain tehnyt irtiottoja vanhemman sukupolven normistosta. Mopot pärisevät, ja musiikkitoosasta lähtee ääntä. Yhteiskunta on kuitenkin vetänyt rajan siihen, että yhteistä omaisuutta ei saa turmella, kenenkään terveyttä ja turvallisuutta ei saa uhata eikä yleistä järjestystä saa muutenkaan häiritä. Vastuu normien noudattamisesta on ennen kaikkea nuorilla itsellään ja heidän vanhemmillaan. Kun viranomaisia tarvitaan, normeja on yleensä jo rikottu. Tietysti poliisi voi ottaa kontaktia nuoriin myös neuvojan ja opastajan roolissa.

Myös nuoret ovat kaupungin asukkaita, ja tärkeitä sellaisia. On ilmeistä, että enemmistö nuorisosta ei esimerkiksi hyväksy paikkojen sotkemista eikä osallistu siihen. Nuoret tarvitsevat oman tilansa, mutta ei viemällä sitä toisilta.