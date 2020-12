Pääkirjoitus: Onko Etelä-Karjalassa jo valmistauduttu koronan jälkeiseen aikaan – Kun talouden uusi rytmi alkaa, siihen on päästävä nopeasti kiinni

Ensimmäiset eteläkarjalaiset ovat koronarokotteensa saaneet.

Se on hyvä merkki tulevasta ja luo toivoa pandemian taltuttamisesta. Mutta ollaanko Etelä-Karjalassa valmistauduttu jo tulevaan?

Monet tahot pankeista ja ennustelaitoksista lähtien ounastelevat Suomen talouden kääntyvän kasvuun jo vuoden 2021 alkumetreillä, ja syksyyn mennessä kasvu voi olla hyvinkin vahvaa.

Myös Etelä-Karjalassa elinkeinoelämän on päästävä kiinni talouden uuteen rytmiin. Lomautettujen työntekijöiden ammatillinen osaaminen saattaa kaivata päivitystä, ja uusia työtehtäviäkin saattaa syntyä.

Ylipäänsä työvoimaan kohdistuvat uudet vaatimukset on noteerattava. Koronavuoden jäljiltä esimerkiksi etätyö on kasvanut. Kyetäänkö digiloikkaa jatkamaan ja kehittämään laajemminkin uudessa tilanteessa?

Etelä-Karjalassa on ensi vuonnakin monta hankepalloa ilmassa samaan aikaan. Julkisia väylähankkeita niin Saimaan kanavalla, kaksoisraiteella, Imatran kuin Parikkalan rajalla on saatava eteenpäin. Jo rakennusvaiheessa ne luovat satoja työpaikkoja ja luovat elinvoimaa koko maakuntaan.

Matkailussa koronakortti on vielä pöydässä. Jo nyt on selvää, että venäläisturistien pikaisen paluun varaan ei vaikean pandemiatilanteen vuoksi voi luottaa. Lisäksi Venäjän talouden ja koko yhteiskunnan kehityksen ennustaminen on juuri nyt vaikeaa.

Kotimaan matkailun piristyminen viime kesänä oli ilmiö, joka voi näkyä myös tulevana suvena.

Etelä-Karjalan kuntataloudet ovat toistaiseksi selvinneet koronvuodesta lähes kuivin jaloin hallituksen tukipakettien vuoksi. Tuki jatkuu myös ensi vuonna, mutta sen jälkeen hanat todennäköisesti ehtyvät. Siksi kuntataloudessa on valmistauduttava jo vuoteen 2022 ja sen jälkeisiin näkymiin.