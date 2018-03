Pääkirjoitus: Uutta maustetta sote-soppaan

Hallitus on tuomassa lähiaikoina moneen kertaan korjaillun sote-esityksensä eduskunnan käsittelyyn. Jos hallituspiireissä ehdittiin jo huokaista helpotuksesta suuren urakan valmistuessa, niin se oli ehkä ennenaikaista. Uusin uhka sote-paketille tulee hallituksen omista piireissä, kun kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki keskiviikkona ilmoitti todennäköisesti äänestävänsä esitystä vastaan.

Yhden kansanedustajan sooloilulla ei olisi merkitystä, mutta Lepomäki on antanut ymmärtää, että sote-uudistuksen epäilijöitä on ryhmässä muitakin. Hallituspuolueiden eduskuntaenemmistö on niukka eikä kestä monia vastaan hangoittelijoita.

Panokset ovat suuret. Jos hallitus häviäisi sote-äänestyksen, merkitsisi se uudistuksen lykkäytymistä hamaan tulevaisuuteen ja ehkä hallituksen hajoamista. Ei siis ihme, että hallituskumppanit ovat närkästyneet Lepomäen ulostulosta aivan ratkaisun kynnyksellä. Lepomäen aikataulu selittynee EU-tuomioistuimen Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää koskeneella tuoreella ratkaisulla, joka saattaa koskettaa Suomeakin.

Omia arvostelemalla saa aina julkisuutta, mutta Lepomäki on blogissaan laajasti perustellut kielteisen kantansa. Sote ei hänen mukaansa paranna palveluja eikä säästä kustannuksia eli ei saavuta keskeisimpiä tavoitteitaan. Tunnettuna markkinaliberaalina hän on huolissaan terveyspalvelujen keskittymisestä isoille yhtiöille, pienten yritysten markkinoille pääsystä ja verorasituksen kasvusta. Lepomäki myös epäilee, että soten budjettirahoitus pettää, koska se ei kannusta tehokkuuteen.

Hallituksella on eduskunnassa hyvä tilaisuus vastata epäilyihin.

Markku Kumpunen

