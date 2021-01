Pääkirjoitus: Tolkun toiminnalle on suuri tilaus

Yhdysvaltojen kongressirakennuksen valtaus järkyttää ympäri maailman. Syystäkin.

Myös Suomessa on tarve pohtia, millainen yhteiskuntajärjestys meillä on ja miksi järjestyksen puolesta pitää tehdä töitä. USA:ssa on pinnan alla kuohunut jo pitkään. Presidentti Donald Trump pääsi maailman vaikutusvaltaisimpaan virkaan perinteiseen politiikkaan tyytymättömien äänillä. Trump populistina teki kaikkensa lietsoakseen ilmiötä, ja juuri siksi jälkipyykki on Suomessakin pesemisen arvoinen.

Demokratiaan kuuluu mahdollisuus olla eri mieltä valtaapitävien kanssa. Politiikassa tämä tarkoittaa oppositiota. Kansalaistasolla tämä tarkoittaa vapautta ilmaista oma mielipide, joka voi olla valtavirran vastainen. Jos erilaisia mielipiteitä ei ole, on syytä olla huolissaan. Demokratia ei ole väkisin synnytettyä yksimielisyyttä.

Myös Suomessa on tunnistettavissa samanlaisia alkuvoimia, jotka kärjistivät tilanteen USA:ssa. Kyvykkyys käydä rakentavaa vuoropuhelua on joillekin mahdotonta. Digitaaliset alustat ovat parhaimmillaan mahtavia paikkoja vuoropuhelulle. Pahimmillaan ne ovat henkisen terrorin tyyssijoja, jossa toisen mielipiteen lyttääminen ja oman näkemyksen vastaisten mielipiteiden esittäjien haukkuminen ovat arkipäiväistyneet.

Jos surullisessa Washingtonin loppiaisessa on jotain hyvää, voisi se avata silmiä ja muuttaa ihmisten toimintaa muuallakin. Vihapuheet, valehtelu ja ihmisarvoa alentavat luonnehdinnat eivät saa normalisoitua. Ne ovat paljon vahingollisempia asioita kuin vaikkapa lievästä ylinopeudesta napsahtava sakko. Tiellä viranomainen valvoo nopeuksia automaattikameroin, mutta vihapuheista välähtävää tolppaa ei ole.

Aina silloin, kun oikeus tuomitsee rikoksesta, on tapahtunut pahoja ylilyöntejä. Siksi arjen puheiden, kuuntelemisen ja toisen mielipiteiden ymmärtämisen arvo korostuu. Tolkun toiminnalle on suuri tilaus. USA:n tapahtumat kertovat karusti, mitä tolkuttomuudesta voi seurata.