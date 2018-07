Pääkirjoitus: Putin ja Trump hakivat uutta alkua

Suomen ja Helsingin noin vuorokauden kestänyt hetki maailmanpolitiikan keskipisteessä on ohi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä tilanteessa, jossa maiden väliset suhteet ovat heikommat kuin aikoihin. Maailmalla on useita sotia ja kriisipesäkkeitä, joissa Yhdysvallat ja Venäjä ovat ajautuneet eri leireihin.

Siksi odotukset kokouksen lopputuleman suhteen olivat paikoin epävarmat.

Etukäteisarvioissa saavutuksena pidettiin jo sitä, että toimintatavoiltaan arvaamaton ja kritisoitu kaksikko ylipäänsä tapaa. Ja juuri tämä näyttää kokouksen suurimmaksi anniksi jäävän ainakin presidenttien lehdistötilaisuuden perusteella. Odotetusti konkreettisia sopimuksia tai julistuksia ei saatu. Nähtäväksi jää, johtaako tapaaminen aitoihin liennytysprosesseihin.

Molemmat presidentit vakuuttelivat rauhantahtoaan, mutta puheiden jälkeen maailma odottaa tekoja. Nopeita ratkaisuja esimerkiksi Syyrian tai Ukrainan tilanteeseen ei ole näköpiirissä. Toisaalta näyttää myös siltä, että Euroopan yli ei tehty sopimuksia, jotka vaikuttaisivat Euroopan vakauteen.

Mitä Suomi hyötyi kokouksesta? Onnistuneet järjestelyt vahvistivat kuvaa toimivasta valtiosta. Samoin Suomen pitkä perinne kansainvälisessä rauhanpolitiikassa vahvistuu. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön nimi tunnetaan tapaamisen jälkeen maailmalla aiempaa paremmin.

Suomen pääkaupunki näytti laajalle kansainväliselle mediajoukolle parhaita puoliaan. Se poikii hyvää Helsingille jatkossakin.

Tapaamisen yhteydessä nähtiin mielenosoituksia, joiden viestit oli suunnattu Trumpille ja Putinille. Niitä on Suomessa turha säikkyä. Ne ovat osa demokratiaa ja sananvapautta.