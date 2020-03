Pääkirjoitus: Opettajat ovat paljon vartijoina

Etelä-Karjalassa käydään kotikoulua toista viikkoa. Perheet ovat ottaneet vakavasti kehotuksen etäopetukseen. Linjausta 1.–3.-luokkalaisten kohdalla väljennettiin viime viikonloppuna, mutta esimerkiksi Imatralla käy koulua luokkatiloissa vain 60 oppilasta ja Lappeenrannassa 350. Määrä on muutamia prosentteja koko koululaismäärästä ja pitää sisällään myös sen lapsijoukon, jolla läsnäololle ei ole vaihtoehtoa.

Samalla valtaosa lapsista ja nuorista viettää päivänsä opettajien etäohjauksessa. Vaikka videoyhteydet ja muut digitaaliset työkalut luovat parhaimmillaan innostavan oppimisympäristön, käytäntö ei ole ollut täysin ongelmatonta. Fyysisen koulurakennuksen luoma turva on poissa. Pienenkin koululaisen on otettava uudella tavalla vastuuta tekemisestään. Opettajan auktoriteetti ja luokan sosiaaliset normit joudutaan rakentamaan osin uudelleen virtuaalisessa yhteydessä.

Kaikki oppilaat eivät ole pysyneet mukana muutoksessa. Lastensuojelun keskusliitto on ottanut painokkaasti kantaa sen puolesta, että oppilashuolto pelaisi myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. On lapsia, joille koulupäivä on ollut ainoa tavalliseen, tasapainoiseen arkeen sitova rutiini.

Kouluihin on rakennettu mittavat turvaverkot oppilaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Mutta koronavirus ei mullista vain koulumaailmaa. Kunnat ovat matkalla rajuihin tehostamistoimiin. Nyt kaivataankin näkökykyä tulevaisuuteen. Erityisopetuksen, kuraattoreiden, kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun resurssit on turvattava myös poikkeusolosuhteissa. Jos julkinen talous säästää lapsistaan, saadaan koronan jälkiä korjata vielä kauan.

Karanteenitoimet on rakennettu Suomeen, jotta heikoimmassa asemassa olevat eivät jäisi yhteisen uhan alle. Kouluissakin tärkeämpää kuin hyvät oppimistulokset on tällä hetkellä kaikkien pitäminen mukana. Opettajat ansaitsevat nyt kaiken tuen, sillä he ovat paljon vartijoina. Näyttöruutujen taakse on nähtävä riittävän tarkasti.

