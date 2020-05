Pääkirjoitus: Keskussairaalan palvelut palautumassa ensi viikolla – Jos sairaudet vaativat hoitoa, sairaalaan voi mennä turvallisesti

Etelä-Karjalan keskussairaala palaa ensi viikolla lähes koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia edeltäneeseen aikaan.

Tavoitteena on, että ensi maanantaihin mennessä kiireettömästä leikkaus- ja poliklinikkahoidosta noin 90 prosenttia on palannut ennalleen.

Uutinen on hyvä ja tärkeä tieto eteläkarjalaisille. Korona-aika on lykännyt monien Eksoten asiakkaiden hoitoa, sillä keskussairaalassa on panostettu koronavirus-valmiuden korkeaan tasoon.

Sairaanhoitopiirit saivat koronan takia oikeuden ylittää hoitotakuun. Eksotessa hoitotakuu on ylittynyt joissakin tapauksissa, mutta ennen koronaa olleet lyhyehköt hoitojonot ovat auttaneet tilanteen hoitamista.

Kun sairaalan tilanne on palautumassa ennalleen, sen palveluja on myös uskallettava käyttää. Apua tarvitsevien asiakkaiden etu on hakeutua hoitoon, etteivät esimerkiksi pitkäaikaissairaudet pääse salakavalasti etenemään.

Korona on vaikuttanut ihmisten mieliin niin, että sairaalaan ei välttämättä uskalleta mennä sairastumisen pelossa.

Pelko on inhimillistä, mutta samalla on hyvä muistaa, että koronaviruksen hoito on eristetty sairaalan muusta toiminnasta. Eristys lähtee jo päivystyksestä, sillä koronaoireille on järjestetty oma päivystys.

Vaikka keskussairaalan palvelut palaavat ennalleen ja muu yhteiskunta avautuu, koronahuolet eivät ole poistuneet. Toinen aalto on mahdollinen.

Jos sellainen tulee, siihen on ainakin varauduttu ensimmäistä koettelemusta paremmin myös Eksotessa.

Esimerkiksi ravintoloiden avaaminen ja matkustamisen lisääntyminen voi kesän tullen vaikuttaa tilanteeseen. Eli edelleenkin ihmisten oma käyttäytyminen ratkaisee koronan ehkäisemisessä paljon.

Etelä-Karjalassa on lisäksi oma rajaan liittyvä koronariski, joka ei ole ainakaan vielä toteutunut. Kaakkoisraja on pysynyt kiinni, mutta yleisten arvioiden mukaan Venäjä myöhästyi koronan torjunnassa, ja sairastuneita on paljon.