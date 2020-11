Pääkirjoitus: Hiertävä solmu avautuu Rauhassa

Rauhan alueen kehittämisen tieltä avautuu yksi solmu, kun Miriensis-yhtiö poistuu toimijana ja nimenä kuvioista konkurssin myötä. Aikoinaan Miriensis-yhtiö ja Joutseno sopivat Rauhan matkailualueesta. Yhtiöstä piti tulla loma-alueella omistaja ja kehittäjä. Alueella piti tapahtua maakauppoja sitä mukaa kun hankkeet etenevät.

Miriensiksen toiminta oli kuitenkin tappiollista, ja yhtiö ajautui sopimusriitoihin Lappeenrannan kaupungin kanssa. Alkuperäinen pitkän tähtäyksen suunnitelma hiipui. Näkyvintä toimintaa yhtiöllä on ollut lomahuoneistojen vuokraus. Sitä on tehty markkinointinimellä Saimaa Gardens.

Kylpyläalueen imagolle ongelmana ovat olleet Miriensiksen omistuksessa olleet rakennukset Setälä keskellä hotellialuetta sekä rannassa sijaitseva Rantala. Molemmat ovat olleet vuosikausia tyhjillään, ja varsinkin Setälä on ulkoapäin silmin nähden rapistunut. Konkurssin myötä Rantala tullee myyntiin, mikä toivottavasti uusissa käsissä katkaisee sen hiljaiselon. Ongelmallisempi Setälä ikävä kyllä jäänee toistaiseksi odottamaan parempia aikoja Gert-sijoituksen omistuksessa.

Rauhan alueelle on ollut hyväksi, että siellä on vahvana toimijana Holiday Club, joka on pystynyt omalta osaltaan palveluita kehittämään ja investoimaan. Koronasta ja Venäjän-rajan sulkeutumisesta huolimatta kylpylähotellin syyskausi ja myös joulun ajan kalenteri näyttävät hyviltä kotimaanmatkailun varassa, kuten hotellinjohtaja Anne Kaarnijärvi on kertonut (ES 23.10.). Venäläisten turistien puute Rauhassa näkyy kuitenkin niin, että jäähalli on menossa kiinni loppuvuodeksi, ja myös alkutalvi voi olla tottua hiljaisempaa.

Rauhan alueen kehitys on ollut ainutkertainen matkailuhanke Etelä-Karjalassa. Muita vastaavia ison luokan matkailupanostuksia ei ole täällä nähty. Yhden toimijan konkurssi ei ole merkitsevä, jos kotimaan matkailu otetaan tosissaan ja koronatilanne ensi vuonna hellittää.

