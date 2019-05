Pääkirjoitus: Kotitalouksien velkamääristä on syytäkin huolestua

Suomen Pankki on huolestunut kotitalouksien velkamäärien kasvusta. Pankki ehdottaa talouden tuloihin sidottua lainakattoa. Pankki älähti, koska kotitalouksien velkarakenne on muuttunut. Perinteisten asuntolainojen lisäksi kotitalouksia rasittavat uusien asuntojen rahoittamiseen liittyvät yhtiölainat, joiden määrä on kasvanut noin kymmenellä prosentilla vuodessa. Oman rasitteensa tuo pikaluottojen kasvava määrä.

Suomalaisten kotitalouksien velkamäärä suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin on kaksinkertaistunut 20 vuoden aikana. Se on iso velkaloikka.

Suomen Pankki ajoitti julkitulonsa loppukevääseen tietoisena siitä, että valtiovarainministeriön asettama työryhmä antaa oman esityksensä ylivelkaantumisen hillitsemiseksi kesän jälkeen. Suomen Pankista halutaan selvästi viestiä, että ylivelkaantumisen ongelma on niin paha, ettei sen taittaminen tapahdu pehmein keinoin. On kiinnostavaa nähdä, mitä valtiovarainministeriön työryhmä esittää. On ennakoitavissa, että sieltäkin tulee jämeriä ehdotuksia.

Ylivelkaantumisen hillitsemisen keinot ovat sukua alkoholipolitiikassa käytettäville työkaluille. Suomessa alkoholilakeja painotetaan alkoholismin kasvun hillitsemiseksi. Kohtuukäyttäjien näkökulmasta alkoholipolitiikka saattaa tuntua holhoamiselta.

Moni voi ajatella samoin kokonaisvelkakatosta. Silti pitää muistaa, että ylivelkaantuminen saattaa johtua myös taitamattomuudesta tai myös henkilökohtaisen elämän muista ongelmista. Kaikki ylivelkaantuneet eivät suinkaan ole holtittomia pikavippailijoita. Siksi pahimpien riskien välttäminen velkakatolla voi ennaltaehkäistä monta ikävää kohtaloa.