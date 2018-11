Pääkirjoitus: Työmarkkinakiistoissa olisi nyt tauon paikka

Työministeri Jari Lindström (sin.) pääsi vihdoin torstaina avaamaan paljon porua aiheuttanutta irtisanomislakiesitystä. Tulkitsijasta riippuu, pitääkö lopullinen lakiesitys sisällään juurikaan uutta. SAK:n mielestä ei, Suomen Yrittäjien mielestä pitää.

Kommenteissa kuuluu se, että kukaan ei halunnut häviäjäksi kiistassa, joka synnytti lakkoryppäitä, riitautti poliitikkoja ja kuumensi tunteita laajemminkin työmarkkinoilla. Kannattiko iso kohina, jos juuri mikään ei muutu?

Lakiesityksessä huomioidaan yrityksen koko, kun irtisanomiskynnystä määritellään. Tarkkaa kirjausta yrityksen koosta ei tekstissä enää ole.

Hallitukselle irtisanomislaki oli uskottavuuskysymys. Sotessa ja maakuntauudistuksessa kontanneen Juha Sipilän ( kesk.) johtaman hallituksen oli saatava edes jotain maaliin asti. Työntekijäjärjestöt taas näkivät alkuperäisessä lakiluonnoksessa oivallisen sauman poliittiseen painostamiseen. Lopulta lakiesitystä valmisteltiin kolmikannassa.

Työntekijät perustelivat voimatoimiaan sillä, etteivät he voi sallia työmarkkinoille kahden kerroksen väkeä. Pienessä yrityksessä työskentelevällä on oltava sama suoja kuin isommissa yrityksissä töitä paiskivilla. Kun tästä päästiin sopuun, loihe SAK lausumaan, että se haluaa yt-lakiin irtisanomisjärjestyksen, joka suosii ikääntyneitä työntekijöitä.

Lieneekö SAK:ssa ollut painetta tuoda seuraavia avauksia työmarkkinoille, mutta kovin huonosti harkittu näkemys järjestöltä tuli. Sitä kivitettiin niin oikealta kuin vasemmaltakin.

Nyt olisi viisasta hengähtää. Työmarkkinaosapuolia hermostuttavat, huonosti suunnitellut avaukset pitäisi jäädyttää. Silloin voi riidelläkin, kun on aito syy. Tyhjän takia ei kannata.