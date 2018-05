Pääkirjoitus: Pettymys, mutta ei suuri yllätys

Historialliseksi etukäteen arvioitu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen on peruttu. Korean niemimaan jännittyneen tilanteen kannalta uutinen on pettymys, mutta ei varsinaisesti suuri yllätys. Maailma on saanut aikaisemminkin nähdä, että Pohjois-Korean harjoittamassa diplomatiassa äkkikäänteet ovat seuranneet toisiaan. Tosin tässä tapauksessa ei tapaamisen toinenkaan osapuoli ole omissa toimissaan esittänyt suurinta vakautta.