Pääkirjoitus: Koronasulut eivät poista yksilön vastuuta

Poliitikot päättivät maanantaina odotetusti laittaa ravintolat kiinni tiistaista alkaen koronaviruksen leviämis- ja kiihtymisalueilla. Päätökset iskevät ravintoloihin ja alan työntekijöihin lujasti.

Rajoitustoimet vaikuttavat myös koululaisiin ja opettajiin, kun peruskoulun yläluokat ja toisen asteen oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen suuressa osassa maata. Monen perheen arki muuttui tai muuttuu rajoitustoimien myötä.

Ravintoloiden sulkeminen ja koulujen etäopetus eivät kuitenkaan riitä. Yhä edelleen koronan vastaisessa taistelussa näkyy hyvin erilaisia suhtautumistapoja. Tunnolliset kansalaiset hoitavat hygienian viimeisen päälle ja välttelevät ylimääräisiä kontakteja. Toisella laidalla ovat ne huolettomat, jotka edelleen kulkevat julkisilla paikoilla sisätiloissa maskeitta.

Koska ravintolayrittäjät ja -työntekijät kantavat nyt ison taloudellisen taakan sulkutoimista, olisi muiden kaduntallaajien syytä ottaa koronatilanne vakavasti. Koronamuunnosten tarttuvuus on aivan eri luokkaa kuin alkuperäisen viruksen. Jos ihmiset edelleen lepsuilevat, jatkuvat nyt säädetyt rajoitukset vielä kolmen viikon jälkeenkin. Olisi solidaarista ravintoloita ja niiden työntekijöitä kohtaan, että vastuuta kannettaisiin laajasti.

Koronan kanssa on Suomessa taisteltu nyt vuosi. Moni tuntee koronaväsymystä, mikä on inhimillistä. Kaipuu normaaliin elämään on kova. Rajoitukset rassaavat.

Korona ei kuitenkaan taitu, jos sen väsyttämät ihmiset alkavat toimia vastuuttomasti. Silloin piina pitenee. Nyt pitäisi malttaa elää niin, että jokainen kansalainen välttäisi kaikin keinoin tartunta- ja myös tartuttamisriskejä. Kauppoihin ja muihin avoinna oleviin julkisiin sisätiloihin voisi hyvin määrätä maskipakon.

Tunnollisuus, yhteisvastuu ja rokotteet mahdollistaisivat yhdessä sen, että kesällä alkaisi paluu kohti normaalia.