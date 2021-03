Pääkirjoitus: Joe Bidenin kauden alku on ollut vauhdikas – Yhdysvaltain presidentin päätökset vaikuttavat myös Suomeen

Joe Biden on ollut USA:n presidenttinä vajaat kaksi kuukautta. Biden on pannut tuulemaan. Koronarokottamistahti on ennätyksellisen rivakkaa, taloutta elvytetään tähtitieteellisillä summilla ja ovet muuhun maailmaan ovat auenneet. Tätä kaikkea Biden tosin lupasi tehdä vaalikampanjansa aikana, joten sitä saadaan, mitä amerikkalaiset äänestämisellään tilasivat.

Yhdysvallat elvyttää talouttaan 1,9 biljoonalla dollarilla. Tukipaketti on saanut hyvän vastaanoton, ja sille löytyy laajaa kannatusta myös republikaanien riveistä. USA:n talous tuntuu muutenkin elpyvän kovalla vauhdilla, sillä uusia työpaikkoja syntyy ennakoitua rivakampaa tahtia. Biden on saanut kaudelleen lujan taloudellisen myötätuulen, jota hän on omilla toimillaan voimistanut.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennakoi, että USA:n elvytyspaketti ja myönteinen talouskehitys vipuavat koko maailmantaloutta myönteisesti. Tästä voi iloita Suomessakin.

Biden lupasi, että sata miljoonaa amerikkalaista on saanut koronarokotteen, kun hän on ollut virassaan sata päivää. Nyt rokotetavoite näyttää täyttyvän reilusti etuajassa. Tämä on tärkeä asia amerikkalaisille. Korona on runnellut Amerikkaa rajusti. Bidenin hallinnon voimallisuus koronaa vastaan saattaa yhdistää jakautunutta kansaa yllättävän voimallisesti. Amerikkalaiset muistavat hyvin sen, mihin edellisen presidentin Donald Trumpin koronavähättely johti.

Biden on sisäpoliittisten suururakoiden keskellä ottanut merkittäviä askeleita kansainvälisesti. Kun Trump ajatteli vain Amerikkaa, Bidenin ajatusmaailmassa Amerikan pitää tehdä yhteistyötä muun maailman kanssa.

Linjamuutos on dramaattinen. Pandemian keskellä sen merkitys kirkastuu. Ilmastohaasteet, virukset ja talouden turbulenssit ovat globaaleja ongelmia. Muun maailman kannalta on äärimmäisen tärkeää, että niitä torjuvaan yhteisrintamaan on liittynyt maailman vaikutusvaltaisin maa.