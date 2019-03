Pääkirjoitus: Imatran golf-yhteisö ihmeissään Stora Enson suunnitelmista — golfkentän tulevaisuus tärkeää Imatran vetovoimalle

Metsäjätti Stora Ensolla on meneillään erikoinen operaatio Imatralla. Yhtiö on aikeissa vallata osake-enemmistön Imatran Golf Oy:ssä, jotta se pääsisi eroon Imatran golfkentän maista ja kiinteistöistä vanhalla Immalanhovin alueella.

Imatran golfyhteisössä, golfseurassa ja -yhtiössä on huoli kentän tulevaisuudesta. Mikäli metsäjätti saa osake-enemmistön, se voi halutessaan ajaa yhtiön toiminnan alas, ja se tarkoittaisi suurella todennäköisyydellä myös kentän alasajoa.

Kun kenttä perustettiin 1986, ajat olivat toiset. Silloinen Enso Gutzeit oli vahvasti mukana viheriöillä. Yhtiö hyödynsi kenttää asiakastilaisuuksissa ja myös henkilökunnasta osa innostui lajista. Stora Enso on myös ollut halvan kenttävuokran takuumies.

Tällä hetkellä golfkentän ylläpito ei ole Stora Ensolle ydinliiketoimintaa. Siksi yhtiö haluaa eroon kentästä ja siihen liittyvistä osakkeista. Golfkentän myynti on myös luontevaa jatkoa sille, että se on viime vuosina kaupannut kiinteää omaisuutta Imatran seudulla. Esimerkiksi perinteikäs metsäkonttori Tipanmäellä myytiin viime vuonna.

Kenttä on merkittävä käyttäjilleen. Samalla se on osa Imatran ja koko Etelä-Karjalan matkailupalveluja. Maakunnassa on kolme täysimittaista golfkenttää ja lisäksi puolikas kenttä Lappeenrannan Kahilanniemessä. Ne houkuttelevat ulkopuolisia pelaajia Etelä-Karjalan matkailupalvelujen äärelle.

Kentän tuleva pelikausi on turvattu, mutta nyt katseet pitäisi kääntää jo tulevalle vuosikymmenelle. Kentän tulevaisuuden turvaaminen kestävällä tavalla olisi tärkeää erityisesti Imatran seudun vetovoimalle. Juuri nyt varmalta näyttää ainoastaan se, että Stora Enso ei ole osa kentän tulevaisuutta.