Pääkirjoitus: Koulujen avaamisesta ristiriitaiset tunnelmat

Hallitus ilmoitti keskiviikkoiltana päätöksestään, jota on yhtä paljon odotettu kuin myös pelätty.

Peruskoulujen avaaminen hallitusti 14. toukokuuta on terveysviranomaisten arvion mukaan turvallista niin oppilaille kuin opettajille.

Hallitus siis katsoi, että voimassa oleva valmiuslaki ei enää anna edellytyksiä koulujen kiinni pitämiselle. Opetusministeri Li Andersson (vas.) perusteli asiaa sanomalla, että lasten perusoikeuksia ei pidä rajoittaa enempää kuin on pakko.

Hallituksen päätöstä voi siten pitää oikeana toimenpiteenä.

Koulujen avaamista ovat vauhdittaneet myös lastensuojeluviranomaisilta kantautuneet tiedot, ettei koti ole kaikille lapsille paras paikka. Nämä lapset tarvitsevat lähelleen koulun tarjoaman turvallisen aikuisen ja ympäristön. Poikkeustila on tuonut korostetusti ja äärimmäisen surullisella tavalla esille sen, kuinka turvattomia ja kaltoinkohdeltuja osa lapsista on omissa kodeissaan.

Ymmärrettävää kuitenkin on myös päätöksen aiheuttama huoli ja jopa pelko. Vaikka lasten koronavirussairastavuus on selkeästi vähäisempää kuin aikuisten, voivat he silti olla viruksen kantajia. Koulujen henkilökunnassa kuin myös lasten kotona on paljon riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä, minkä vuoksi koulujen avaaminen on monelle todellinen uhka.

Muun muassa OAJ:n ja Rehtoriyhdistyksen kovasta vastustuksesta huolimatta koulujen on nyt löydettävä kahdeksi viikoksi tavat toimia turvallisesti ja hallitusti. Siihen kouluille on luvattu ohjeet opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Uuden tilanteen edessä ovat myös lapset. Hämmennystä voi herättää se, että lähes kahden kuukauden etäopetuksen jälkeen on jälleen löydettävä uudet rutiinit. Onko kysymys todellakin lapsen edusta, on vähintäänkin tulkinnanvarainen kysymys.

Koulujen avaamista voidaan pitää myös merkkinä siitä, että edelleen voimassa olevista rajoituksista voidaan alkaa lipsua. Tilanne on kuitenkin päinvastainen, nyt on syytä olla entistäkin varovaisempi.