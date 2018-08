Pääkirjoitus: Presidentti käyttää valtaa, kansa kiittää

Viime viikolla julkaistut kirjat ovat käynnistäneet laajan keskustelun tasavallan presidentin Sauli Niinistön roolista sisäpolitiikassa. Valtiosääntöasiantuntijat ovat pohtineet, onko presidentti ylittänyt valtaoikeudet kilpailukykysopimusneuvotteluissa ja valtion energiayhtiö Fortumin Fennovoima-ratkaisuissa.

Hyvää on, että kirjat avaavat uusia kulmia suomalaiseen demokratiaan. Yhteiskunnan avoimuus on suuri arvo, jonka puolesta pitää tehdä töitä. Osa sitä työtä on myös kabineteissa pidettyjen neuvottelujen avaaminen kansalaisille.

Kirjojen nostattaman keskustelun määrä on silti yllättänyt. Toista ja samalla viimeistä kauttaan presidenttinä istuva Niinistö on uudenvuodenpuheissaan ottanut kantaa myös sisäpolitiikkaan. Niinistömäiseen tyyliin hän käsittelee taloutta ja sosiaalista tasa-arvoa kimurantein sanakääntein. Silti viesti ei jää epäselväksi – presidentti lausuu mielipiteitä halutessaan. Voiko tämän jälkeen olla yllätys, että Niinistö oli mukana kiky-keskusteluissa?

Niinistön kansansuosio on huumaava. Kun presidentti on kikyn kannalla, hän saa siitä kiitosta. Kun kikyn syntyä pitää haukkua, moitteet kohdistuvat hallitukseen. Asetelma on erikoinen ja hallituksen kannalta epäreilu. Se ei ole kuitenkaan Niinistön vika.

Niinistön motiivit kiky-keskustelussa olivat varmasti hyvin isänmaalliset. Hänen mielestään talouskurimuksessa kouristellut Suomi kaipasi laajapohjaista sopimusta, jonka avulla maan kilpailukyky paranisi. Historia kertoo sittemmin, että sopimuksen jälkeen maan taloudessa on tapahtunut merkittävä käänne.

Voisi sitä arvovaltaa pöhkömminkin käyttää.