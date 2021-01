Etelä-Karjalaan pelimatkalle tulossa ollut seura oli pelaamassa yhden junioripelin Imatralla ja toisen Lappeenrannassa. Korona-ajan lopputulema oli, että Lappeenrannan peli peruttiin, mutta Imatran peli pelattiin. Samana päivänä, samassa maakunnassa, näkemys junnutapahtuman riskeistä oli erilainen.

Koronarajoitusten vaikutukset muodostuvat sitä suuremmiksi, mitä pitempään elämme erikoisoloja. Erityistä huolta kannetaan lasten ja nuorten harrastamisesta. Etelä-Karjalassa siihen on jo monessa lajissa löydetty poikkeuskeinot. Ryhmäkokoja rajaamalla ja hygieniasta huolehtimalla toiminta pyörii osin hyvin aktiivisesti. Tämä ei kuitenkaan riitä seuroille joukkuelajeissa, joissa pelitapahtumat ovat kehittymisen kannalta olennaisia. Löperön ohjeistuksen vuoksi seurat ovat koronakurimuksessaan tehneet omia linjauksia.

Keskiviikkona viranomaiset vihelsivät pelin poikki. Alueellinen tilannekuvaryhmä suositteli, että lasten ja nuorten pelit sekä leirit pistetään jäihin maakunnan sisällä ja muiden maakuntien välillä. Seuraavaksi odotetaan linjauksia hallitukselta, jonka pöydällä harrastustoiminnan rajoitukset tiettävästi tänään perjantaina ovat.

Linjausten löysäämiseen löytyy lukuisia painavia syitä. Mutta on tärkeää tiedostaa, että rajoitusten perusteet ovat ennallaan. Mutaatioiden vuoksi riski koronaviruksen saamiselle on entistä suurempi. Vaikka viruksen aiheuttaman sairauden hoito on kehittynyt, parannuskeinoa siihen ei ole. Oireet voivat olla vakavat ja johtaa jopa kuolemaan.

Myös lapset seuraavat aikaansa. Vaakakupissa painavat toisaalta huoli helposti tarttuvasta viruksesta ja lähimmäisten terveydestä. Toisaalta taas palo päästä pelaamaan on kova, ja joukkueen kokoaminen saattaa tarvita kipeästi jokaista pelaajaa. Tällaisten pohdintojen eteen ei pienen pelaajan pitäisi joutua. Aikuisten pitäisi jo tietää, onko pelaaminen turvallista vai ei.