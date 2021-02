Yksi maailman tunnetuimmista suomalaisista jätti Imatralle visaisen perinnön. Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema Kolmen ristin kirkko on juhlava pyhättö ja suosittu kansainvälisen kulttuurimatkailun kohde. Samalla se on kosteusvaurioista kärsivä, peruskorjausta kipeästi vaativa rakennus.

Remonttia on pistetty alulle pian kymmenen vuoden ajan. Museoviraston ja Alvar Aalto -säätiön kaitsemana Imatran seurakunta on maksanut korjauksia jo puolella miljoonalla eurolla. Siinä menee kipuraja. Kokonaisuutena peruskorjauksen hinnaksi on arvioitu 3–4 miljoonaa euroa, mihin seurakunta ei yksin pysty.

Nyt kirkko on yksi rakennuksista, joita Museovirasto esittää Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 kohteen Aalto-kokonaisuus käsittää Vuoksenniskan kirkon lisäksi muun muassa Finlandia-talon, Villa Mairean, Sunilan tehdasalueen ja Paimion parantolan, jota on yritetty luetteloon yksittäisenä kohteena jo aiemmin.

Maailmanperintökohteeksi päätyminen alleviivaisi rakennuksen ainutlaatuisuutta. Kolmen ristin kirkon kohdalla sen toivotaan kuitenkin myös edistävän varainhankintaa. Seurakunnan avustushakemukset esimerkiksi amerikkalaiselle arkkitehtuurikohteita avustavalle Getty-säätiölle ovat vetäneet tähän asti vesiperän.

Imatran seurakunta on kaivannut kirkon taakse leveämpiä hartioita. Lupaava esimerkki saatiin viime syksynä Varsinais-Suomesta, jossa Aallon läpimurtokohteena pidetyn Paimion parantolan taakse nousi valtiovetoinen säätiö. Sairaanhoitopiiri luovutti tilat säätiölle, johon valtio antoi puolen miljoonan euron peruspääoman ja sitoumuksen 2,5 miljoonan euron rahoituksesta. Mukaan lähtivät osuuksillaan myös Paimio ja Turku. Sopimuksen siunasi keskustalainen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

Unescon maailmanperintökohteiden valinta vie vuosia. Sitä ei ole syytä jäädä odottamaan. Vuonna 1958 valmistuneelle kirkolle odottavan aika voi olla liian pitkä.