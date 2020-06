Pääkirjoitus: Etelästä ei ehkä tulekaan pelätty tuliainen, vaan odotettua elinvoimaa – Juhannus vauhdittaa mökkikautta Etelä-Karjalassa

Juhannus käynnistää maakunnissa odotetun sesongin. Pääsääntöisesti etelästä ylemmäs virtaava mökkikansa rantautuu loma-asunnoilleen, heittää vapaalle ja ryhtyy kuluttamaan paikallisia palveluita. Etelä-Karjalassa monen kuntataajaman kaupankäynti sekä päivittäistavarapuolella että erikoistarvikkeissa vilkastuu kesäkuukausina merkittävästi.

Tänä kesänä mökkeilijöitä odotetaan poikkeuksellisen nälkäisesti. Kevään karanteenitoimet lamauttivat liike-elämän hetkeksi lähes kokonaan. Osa toimialoista on saanut ovipumpun jo virkoamaan, mutta monella yrittäjällä ovat tulot tiukassa. Onnistunut kesä voisi olla ratkaiseva syy jatkaa vaakalaudalla olevaa toimintaa.

Ennusmerkit ovat hyvät. Vaikka matkustusrajoituksia ulkomaille on lähinaapureiden osalta lievennetty, kotimaan matkailulle ennakoidaan kaikkien aikojen kesää. Suosituimpien mökkivuokraajien varauslistat ovat täynnä. Loma-asuntojen kauppa kasvaa. Perinteiset sukumökitkin saattavat saada uusia vieraita. Oleskelu luonnon lähellä tutussa seurassa on jo eräänlaista extremeä eristyksessä eletyn koronakevään jälkeen.

Suomessa on puoli miljoonaa kesämökkiä. Niistä Etelä-Karjalassa on alle puoli prosenttia, mutta joukossa on kuntia, joille mökkikansa on erityisen arvossaan. Maakunnan mökkirikkaimmaksi kunnaksi Taipalsaaren ohi kuronut Ruokolahti kerää pelkästään kiinteistöveroina yli miljoonan euron tulot.

Tilastokeskuksen mukaan puolet mökkimatkoista on pituudeltaan alle 40 kilometriä, eli usein vapaa-ajan asunto löytyy varsin läheltä asuinpaikkaa. Iso osa järviseudun mökeistä saa kuitenkin asukkaansa Etelä-Suomesta. Siksi Etelä-Karjalassa on seurattu huojentuneina koronaviruksen hiipumista pääkaupunkiseudulla. Voimme toivottaa mökkiläiset tervetulleiksi toreille ja turuille, kun tuomisina ei ole hengenvaarallista virusta. Itse asiassa, kunhan varotoimet muistetaan, saattavat vieraat tuoda meille pelkästään miellyttävän tuliaisen. Nimittäin elinvoimaa.

