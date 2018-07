Pääkirjoitus: Metsäteollisuudelle isot odotukset

Puiden alkukesän pituuskasvu vaihtuu näinä aikoina loppukesän paksuuskasvuksi hiipuakseen syksyllä. Puuta raaka-aineena käyttävän metsäteollisuuden kasvu sen sijaan tuntuu olevan tasaista ympäri vuoden.

Kolmelle Suomen suurimmalle metsäyhtiölle ennustetaan kovia kasvulukuja tuloskaudella, jonka aloittaa perjantaina Stora Enso jäljessään seuraavilla viikoilla UPM ja Metsä Group.

Ainakin puukauppa käy vilkkaasti. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset, joihin kuuluu myös muita yhtiöitä kuin pörssiyhtiöiden kärkikolmikko, ostivat alkuvuonna puuta 18 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Alalla vallitsee laajalti myönteinen vire, joskin sahateollisuus kokee, ettei se ole päässyt nauttimaan suhdanteesta kalliin tukin hinnan vuoksi.

Metsäjätit tahkoavat sellulla ja pakkauskartongilla kovia tuloksia, ja painopaperistakin ne saavat aiempaa parempaa hintaa, koska tuotantoa on vähennetty jopa kulutuksen laskua ripeämmin.

Viime vuosikymmenellä metsäteollisuus ajautui kriisiin. Maine meni aiheettoman huonoksi, sillä alalla oli vaikeinakin vuosina paljon osaamista ja kehityshankkeita. Vaivalloinen uudistuminen tuottaa nyt tuloksia. Saneeraamisen jälkeen on nähty mittavia kasvuinvestointeja. Työpaikkoja on monin paikoin turvattu, vaikka niitä harvoin tulee paljon lisää.

Suurimmat yhtiöt ovat asemassa, jossa niiden kasvu ei ole yksin Suomen varassa. Silti myös täällä kotimaassa on päästy nauttimaan menestyksestä. Hyödyt ovat suuret ja vaikutukset aluetalouteen näillä seuduilla merkittävät.

Asiantuntijat eivät näe kasvun jatkumiselle markkinaan liittyviä esteitä. Kauppasodan laajentumisen kaltaiset kriisit olisivat asia erikseen. Kovin laajalti ei pidä kuitenkaan mahdollisia uhkia ja huolia maalailla, vaan kannattaa rohkeasti valaa uskoa esimerkiksi opiskelijoihin alan tulevaisuudesta. Tällöin tarvittava kehittyminen ja uudistuminen kotimaassa jatkuu.