Pääkirjoitus: Facebook töppäilee ja rapauttaa omaa perustaansa

Luottamus sosiaaliseen mediaan on syöksyssä, kertoo torstaina julkaistu tutkimus. IRO researchin tekemässä mittauksessa suomalaisten käsitys Facebookin ja sen omistamien Instagramin ja Whatsappin laadusta oli heikentynyt noin kolmanneksen vuosi sitten tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verrattuna.

Samaisessa tutkimuksessa suomalaisten luottamus sanomalehtiin uutismediana oli kohentunut. Sanomalehdet olikin ainoa mediaryhmä, jota kohtaan luottamus vahvistui. Yleisradion tulos oli sama kuin vuosi sitten, ja esimerkiksi kaupunki-, aikakaus- ja iltapäivälehtien luotettavuus oli laskussa.

Sosiaalisen median amerikkalaisjätit kaivavat omilla toimillaan kuoppaansa. Facebookin jatkuvat tietovuodot ovat käsittämättömiä. Vaikka Facebookin bisnes vielä luistaakin, on sen tulevaisuuden näkymään tullut viime vuosien aikana isoja kysymysmerkkejä. Facebookin kannalta asian tekee vielä hankalammaksi se, että luottamus yhtiöön rapisee eniten 15 – 24-vuotiaiden ikäryhmässä.

Myös Facebookin käyttö vähenee jatkuvasti. Sosiaalisessa mediassa on käynnissä murros, jonka vaikutuksia on vaikea ennustaa.

Ongelmista huolimatta sosiaalinen media on parhaimmillaan vaikuttava kanava. Sen voima on kuitenkin nyt kääntymässä sen heikkoudeksi. Somen jättien liiketoiminta perustuu siihen, että ne tietävät paljon käyttäjistään. Liiankin paljon, huomataan nyt.

Luottamusta on korostettu maailman sivu perinteisen median puolella. Nyt näyttää vahvasti siltä, että sen rapautuminen voi olla kohtalokasta somellekin.