Pääkirjoitus: Optimistinen päästöraportti nojautuu sähköautojen rajuun lisääntymiseen

Sitran tilaaman raportin mukaan Suomella on mahdollisuus vuoteen 2030 mennessä vähentää päästöjään 60 prosenttia vuoden 1990 tasolta. Tällä päästövähennyksen määrällä Suomi pysyisi linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Amerikkalaisen konsulttiyhtiön laatimassa raportissa kaiken lisäksi todetaan, että päästövähennykset tulisivat odotuksia halvemmaksi ja voisivat parhaimmillaan saada aikaan jopa säästöjä nykyiseen kehitysuraan verrattuna.

Raportti nojautuu kahteen seikkaan; tuulivoiman edullisuuteen ja sähköautokannan merkittävään lisääntymiseen. Molemmissa on silti ongelmansa.

Tuulivoiman kannattavuus on viime aikoina parantunut ja sen osuus sähköntuotannosta on kasvamassa. Raportissa arvioidaan, että merelle rakennettavat tuulivoimalat tulevat pian myös Suomen energiamarkkinoille. Toistaiseksi niiden rakentamista on kuitenkin pidetty liian kalliina ja tuulivoiman pystyttäminen on keskittynyt kuivalle maalle. Niissä ongelmana on ollut kansalaisten vastahakoisuus ja Kaakkois-Suomessa erityisesti Puolustusvoimien vastustus.

Sähköautokannan yleistymisessä konsulttitoimiston näkemys tuntuu ylioptimistiselta. Raportti ennustaa, että täyssähköautojen ja ladattavien hybridien määrä kasvaisi nykyisestä noin 11 000:sta jopa 800 000 vuoteen 2030 mennessä. Tätä on vaikea uskoa, kun raportinkin mukaan sähköautot vielä tuolloinkin ovat kalliimpia ostaa kuin polttomoottoriautot. Suomalaisautoilijoiden ”ostokäyttäytyminenkin” viittaa muuhun, kun maahan tuodaan yhä enemmän vanhoja dieselautoja Ruotsista ja Saksasta.

Maan hallituskin perustaa omat ilmastotoimensa biodieselin käyttöön.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi