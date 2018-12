Pääkirjoitus: Ranskan keltaliivit haastavat vallanpitäjät ilman johtajia

Länsimaisissa yhteiskunnissa on eroja. Tästä on hyvänä osoituksena suhtautuminen diesel-polttoaineen hinnankorotuksiin. Siinä missä suomalaiset tyytyvät rustaamaan allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen, ranskalaiset ryntäävät kadulle ja alkavat polttaa autoja. On vielä vaikea sanoa, kumpi menetelmistä on tuloksellisempi, mutta suomalaisten tapa on ainakin sivistyneempi.

Ranskalaisten satoja tuhansia mielenosoittajia liikkeelle saaneissa mielenosoituksissa on nähty uuden ajan merkkejä, niin järjetöntä tuhoa kuin ne ovat aiheuttaneetkin. Keltaliiveiksi kutsuttuja mielenosoittajia ei näet näytä johtavan mikään järjestäytynyt taho, kuten puolueet tai ammattiliitot. Tämä on tehnyt myös viranomaisille ja poliitikoille vaikeaksi saada otetta tapahtumiin, kun selvää johtoa ei ole.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) lienee oikeassa todetessaan (Verkkouutiset 3.12.), että Ranskan presidentti Emmanuel Macron haastetaan nyt samalla menetelmällä, jolla tämä itsekin nousi vaalivoittoon. Vanha puoluevalta joutui väistymään uuden tyylin edestä. Soini arvelee myös, etteivät keltaliivien kaltaiset protestiliikkeet ole ohimenevä ilmiö.

Populismin nousua Euroopassa ja Yhdysvalloissa on selitetty vastalauseena sille, etteivät vanhat puolueet ole tarpeeksi kuulleet kansalaisiaan ja nähneet heidän ongelmiaan. Onko Ranskan tapahtumissa kyse protestin seuraavasta asteesta? Populistipuolueet ovat kuitenkin noudattaneet yhteiskunnan sääntöjä valtaan pyrkiessään, mutta keltaliivien riehumisessa ne on unohdettu kokonaan. Ranskan tapahtumat ovat myös varoittava esimerkki lisääntyvän eriarvoistumisen vaaroista.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi