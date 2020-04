Pääkirjoitus: Korkki kiinni poikkeustilasta huolimatta – Koronaeristys ei tarkoita jatkuvaa juhlaa

Koronan tuoma poikkeustila saattaa kääntää suomalaiskodeissa alkoholin kuluttamisen kasvuun. Elämä käpertyi yhtäkkiä omien seinien sisään. Monet aikuiset tekevät etätöitä tai ovat lomautettuina, ja iäkkäät eristyksissä kodeissaan. Harrastukset on toistaiseksi jäädytetty.

Tämä kaikki luo otollista maaperää sille, että osassa kodeista tölkki sihahtaa auki arkenakin. Juomisella voidaan yrittää lääkitä tylsyyttä, yksinäisyyttä tai muuta huonoa oloa. Arjen ja vapaan raja häilyy.

Juomisen seurauksena tulee usein muita ongelmia. Poliisi on ennakoinut perheväkivallan kasvua. Jos vanhempien elämänhallinta pettää, se tarkoittaa myös, että kotiin siirretyt päiväkoti- tai kouluikäiset joutuvat kohtamaan nämä ongelmat. Nämä jäljet näkyvät pitkälle aikuiseksi asti.

Poikkeustilassa on kuitenkin myös juomista hillitseviä puolia. Neljännes suomalaisten kuluttamasta alkoholista ostetaan ulkomailta tai ravintoloista. Nyt sekä rajat että ravintolat ovat kiinni. Se voi kääntää koko väestön tasolla kulutuksen kaikesta huolimatta laskuun.

Lisäksi tilanne tuo mahdollisuuden huomata perheiden ongelmia. Se mikä on aiemmin jäänyt piiloon tulee nyt esiin, jos opettaja tai kuraattori ei tavoita oppilasta päiväkausiin.

Pitkällä aikavälillä suomalaisten alkoholinkäyttö on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Viime vuonna alkoholin kokonaiskulutus väheni lähes neljä prosenttia edellisvuodesta. Kyse ei ole hetkellisestä notkahduksesta, sillä kulutuksen lasku on jatkunut jo kolmentoista vuoden ajan. Monelle nuorelle kännääminen ei enää ole kiehtova juttu. Samaan aikaan viikonlopun viettäminen on siirtynyt Linnoituksen valleilta ja Imatran kulmilta ihmisten koteihin tai sosiaaliseen mediaan.

