Pääkirjoitus: Essexin ruumislöytö järkyttää—Ihmissalakuljetuksen estämiseksi on löydettävä tehokkaampia keinoja

Koko Eurooppaa on järkyttänyt 39 ihmisen ruumiin löytyminen rekan kylmäkontista Englannissa. Epävirallisten tietojen mukaan uhrit olivat kiinalaisia.

Ison-Britannian poliisi on jatkanut tapauksen selvittelyä yhteistyössä eri maiden viranomaisten kanssa. Avoimia kysymyksiä on paljon, eli onko kyseessä ollut ihmissalakuljetus vai ihmiskauppa ja ketkä ovat tähän inhimilliseen tragediaan johtaneen teon takana.

Olennaisinta olisi kuitenkin etsiä keinoja, miten tällaiset tapaukset voitaisiin estää. Perimmäinen syy on tietysti köyhyydessä ja halussa parempaan elämään kuin kotimaassa on tarjolla. Epätoivoiset ihmiset ovat helppo saalis järjestäytyneelle rikollisuudelle, joka pakottamalla tai valheellisin puhein saa ihmiset lähtemään kurjista olosuhteista riskialttiille matkalle, josta ovat vieläpä valmiita maksamaan tuhansia euroja.

Paras keino olisi tietysti helpottaa siirtolaisten maahantuloa, mutta se on poliittisesti tällä hetkellä varsin mahdoton ajatus. EU-maiden on nyt vaikea sopia mistään pakolaisten asemaa helpottavasta ratkaisusta tai edes jo Eurooppaan tulleiden ihmisten sijoittamisesta eri maihin.

Kuljetuskonttien sisällön tarkastamiseen ihmissalakuljetuksen paljastamiseksi on olemassa teknisiä apuvälineitä, mutta tämä Essexin tapaus ja muutamat aiemmat kertovat, että valvonta ei ole aukotonta.

Varmaa on myös, etteivät tällaiset onnettomuudet pysäytä rikollisia, sillä ihmissalakuljetus on kannattavaa liiketoimintaa. YK:n siirtolaisjärjestö IOM on arvioinut, että vuonna 2015 sen tuotto oli 3 –6 miljardia euroa. Ei sellaisesta bisneksestä haluta luopua, jollei ole pakko.

Markku Kumpunen

