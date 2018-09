Pääkirjoitus: Politiikassakin on voitava tehdä virheitä

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon sairausloma uupumisoireiden vuoksi puhuttaa. Aalto saa ymmärrystä, mutta jotkut kommentaattorit vihjailevat myös, ettei puolueen puheenjohtaja voi uupua.

Aallon ympärillä on tapahtunut viime kuukausina. Tavallinen kansalainen saa erota, aloittaa uuden parisuhteen ja heilua paidatta baarissa ilman laajaa julkisuutta. Puolueen puheenjohtajan kohdalla tällaiset tapahtumat uutisoidaan. Sosiaalisessa mediassa niihin tulee roppakaupalla lisää maustetta ja volyymia.

Lisää turbulenssia on tullut politiikan saralta, kun vihreiden kannatus tuntuu vajoavan Aallon kaudella huomattavasti.

Merkittävää valtaa käyttävän poliitikon on hyväksyttävä, että yksityisyys supistuu. Sekin on tuttua, että puolueen puheenjohtajan onnistumisen merkittävin mittari on kannatus.

Yhtä lailla on ymmärrettävä sekin, että johtava poliitikko on ihminen. Miksei puolueen puheenjohtajakin voi uupua? Väsyminen ei tee hänestä heikkoa. Se kertoo inhimillistä viestiä siitä, miten kovat paineet voivat vaikuttaa.

Aalto on tehnyt virheitä, mutta virheiden pelko on kehityksen jarru myös politiikassa. Tuskin kansanvallan kannalta on hyvä, että poliitikot eivät virheiden pelossa uskalla tehdä mitään. Aallon tulevaisuudella spekuloimisen aika ei ole nyt. Hän ansaitsee toipumisrauhan, kuten kuka tahansa muukin poliitikko, johtaja tai työntekijä silloin, kun terveys pettää.